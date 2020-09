Oschatz-Berlin-Oschatz: Steven Dornbusch fährt 551 Kilometer Rad in 18 Stunden

Oschatz

Ganze 551 Kilometer legte Steven Dornbusch, Eventmanager mit Oschatzer Wurzeln, am Wochenende mit dem Rennrad zurück. Zugunsten dreier Kinderheime in Zeitz, Merseburg und Dessau trat er in die Pedale – von Oschatz nach Berlin und wieder zurück, binnen 18 Stunden. Mehre Sponsoren stifteten einen Euro pro Kilometer, andere spendeten spontan schon im Voraus, als sie von der Aktion erfuhren.

Steven Dornbusch. Quelle: Christian Kunze

1000 Euro schon geschafft

So kamen Dornbuschs Angaben zufolge bereits knapp 1000 Euro zusammen, ehe er überhaupt losgefahren war. Nach Etappenzielen in den drei Kindereinrichtungen und dem Ziel Brandenburger Tor wird nun die Gesamtsumme noch ermittelt.

Nach über 500 Kilometern endete die Tour am Brandenburger Tor. Quelle: privat

Von Christian Kunze