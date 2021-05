Oschatz: Christoph Lützenkirchen zum Richter auf Lebenszeit ernannt

Oschatz: Christoph Lützenkirchen zum Richter auf Lebenszeit ernanntOschatz

Wenn Christoph Lützenkirchen vom Computer in seinem Dienstbüro aufschaut, fällt sein Blick auf fröhliche Fotos seiner drei Jahre alten Tochter. Momentan hat der 31-Jährige jedoch relativ wenig Zeit für sein Kind und für seine Frau. Denn der junge Mann wurde vor wenigen Tagen zum Richter auf Lebenszeit ernannt, ist mit dem Bau eines neuen Hauses in Dahlen beschäftigt und muss bis zu dessen Fertigstellung täglich von seinem Wohnort Dresden zur Arbeitsstelle in der Oschatzer Zweigstelle des Amtsgerichtes Torgau pendeln. In Oschatz ist er nun einer von Fünf, die hier als Richter und Richterinnen arbeiten.

Beide Staatsexamen als Landesbester

Der geborene Oschatzer ist in Schmannewitz und Dahlen aufgewachsen, besuchte das Thomas-Mann-Gymnasium in Oschatz. Er studierte schließlich Jura an der Uni Leipzig und schloss seine beiden Staatsexamen jeweils als Landesbester ab. Sein zweijähriges Referendariat absolvierte Lützenkirchen dann in Dresden am Landgericht Dresden. Anschließend wurde er zum Proberichter ernannt, und es folgten anderthalb Jahre in der Zivilkammer des Landgerichtes Leipzig. Nach einer weiteren Zwischenstation bei der Staatsanwaltschaft Dresden in der Wirtschaftsabteilung ging es schließlich zurück in die Heimat. „Wir haben uns entschieden, wieder in die Region zurück zu kehren – auch wegen unserer Tochter. Da ist es dann doch ganz hilfreich, wenn man die Verwandtschaft in der Nähe hat.“

Flexibel und unabhängig

Warum hat er sich für die Richterlaufbahn entschieden, ist nach dem Jurastudium nicht Staatsanwalt oder Rechtsanwalt geworden? „Meine Familie hat mir immer davon abgeraten, Rechtsanwalt zu werden, weil der Beruf nicht familienfreundlich sei“, sagt Christoph Lützenkirchen. Sein Großvater und sein Vater arbeiten als Rechtsanwälte. Beide legten ihm eine Laufbahn im Staatsdienst nahe. Und hier fühlt er sich wohl: „Das entspricht vom Tätigkeitsprofil dem, was ich gern mache – das auf Logik basierte und systematische Arbeiten.“ Außerdem schätzt er an seinem Beruf die Unabhängigkeit seiner Entscheidungen und Flexibilität.

Betreuungsfälle interessant

Derzeit beschäftigt sich der frisch ernannte Richter mit Ordnungswidrigkeiten und Betreuungsrecht. Die Betreuungsfälle findet er interessant. „Ich bin jahrelang im Thomas-Mann-Gymnasium zur Schule gegangen und in unmittelbarer Nähe gibt es eine Außenstelle der Lebenshilfe. Da hatte ich damals nie Kontakt, das waren ja grundsätzlich verschiedene Lebenswelten.“ Diese fremde Lebenswelt – der Betreuten und ihrer Betreuer – lernt er jetzt als Richter kennen.

Corona spielt zunehmende Rolle

Und bei den Ordnungswidrigkeiten, mit denen er sich außerdem noch beschäftigt, spielt Corona zunehmend eine Rolle. Bei etwa zehn Prozent der Fälle dreht es sich um Verstöße gegen die Maskenpflicht oder Verstöße gegen die zulässige Höchstzahl von Personen, die sich in Wohnungen oder im Freien getroffen haben. Bisher hat Lützenkirchen in Oschatz noch keine Corona-Fälle verhandelt. „Das wird im Sommer losgehen, wenn die Inzidenzzahlen ausreichend gesunken sind“, blickt er voraus.

„In der Zukunft will ich mich auf Zivilsachen konzentrieren, allgemeines Zivilrecht oder Arbeitsrecht – alles, was so zwischen den Menschen passiert.“ Oftmals gehe es im Zivilrecht darum, wie der genaue Wortlaut von Vertragstexten ausgelegt wird.

Strafrecht nicht so reizvoll

Und reizt ihn auch das Strafrecht? „Natürlich denken die Leute zuerst an einen Strafrichter, wenn sie das Wort Richter hören. Aber das finde ich nicht annähernd so attraktiv wie das Zivilrecht, weil Strafrecht nicht so komplex ist“, sagt Christoph Lützenkirchen – und verwandelt sich dann fürs Foto doch noch in einen Richter, wie man ihn sich vorstellt. Er tauscht die braunen gegen schwarze Schuhe, bindet sich eine weiße Krawatte um und wirft die Robe über. „Geht’s so?“, fragt der 31-Jährige und schaut freundlich in die Kamera.

Von Frank Hörügel