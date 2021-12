Oschatz: Die Döllnitzbrücke ist alt und verschlissen – was jetzt passieren muss

Oschatz

Im aktuellen Fahrplan der Döllnitzbahn ist der Abschnitt zwischen dem Oschatzer Südbahnhof und der Endstation am „großen“ Bahnhof farbig unterlegt. Hier gibt es laut Fahrplan einen Ersatzverkehr mit Bus wegen Bauarbeiten. Das war schon einmal im Frühjahr geplant. Damals wie jetzt fährt der Zug aber auf der gesamten Strecke. Über die Hintergründe der Verschiebung sprach die Oschatzer Allgemeine mit Eisenbahnbetriebsleiter Lutz Haschke.

Zwei Mal aufgeschoben – aber die Bauarbeiten stehen noch auf dem Plan, oder?

Lutz Haschke: Natürlich. Der Zustand der Döllnitzbrücke im Bereich Theodor-Körner-Straße ist tatsächlich so schlecht, dass gehandelt werden muss. Es fehlt auch weder an Geld noch an Material. Die beauftragte Baufirma hat uns aber eine veränderte Technologie vorgeschlagen. Diese erscheint uns als sehr sinnvoll und spart offenbar auch Zeit.

Wie ist das möglich?

Indem der Neubau der Brücke unmittelbar an den Rückbau des vorhandenen Bauwerkes anschließt. Die Baufirma sieht sich in der Lage, die alte Brücke im Januar abzureißen. Während der Arbeiten wird die Döllnitz im Baustellenbereich verrohrt. Die Baufirma hat dadurch die Chance, von allen Seiten her an das Bauwerk heranzukommen. Allerdings muss trotzdem der Verkehr auf der benachbarten B 6 auf je eine Spur einschränkt werden. Damit können Abriss und Neubau sozusagen ohne größere Störungen von außen ablaufen.

Von der alten Brücke bleibt also nichts übrig? Wie alt ist sie eigentlich?

Sie gehört noch zum Originalbestand unserer Bahn, wurde 1883/84 errichtet und ist zudem auch die längste Brücke auf unserer Strecke. Tatsächlich ist der neue Stahloberbau fast fertig hergestellt. Widerlager und Pfeiler werden ebenfalls neu gebaut. Abgesehen davon, dass die Natursteine von den Widerlagern geborgen werden, um damit die Neubauten aus Beton zu verblenden, bleibt sprichwörtlich kein Stein auf dem anderen. Allerdings wird von uns der mittlere Stahlüberbau erhalten. Einen möglichen Aufstellungsort dafür suchen wir noch. Ein weiteres Teil aus dem Überbau wird zu Materialuntersuchungen nach Dresden gehen.

An den Pfeilern ist also nichts erhaltenswert?

Das würde der Denkmalschutz so sicher nicht formulieren. Die Pfeiler bestehen aus Sandsteinblöcken, die mit Beton verfüllt worden sind. Da bekommt man keinen Stein heil heraus. Der Kompromiss ist, dass die Pfeiler aus sandsteinfarbenem Beton neu errichtet werden.

Wie kommen die neuen Pfeiler in den Grund der Döllnitz?

Da haben wir den Bietern bei der Ausschreibung nichts vorgegeben. Der Auftragnehmer wird mittels Senkkasten für einen trockenen Baugrund sorgen und von dort aus die neuen Pfeiler aufbauen. Es gehört zu den angenehmen Überraschungen, dass sich mit der Dahlener Bau GmbH eine erfahrene regionale Firma bei der Ausschreibung durchsetzen konnte. In Sachsen wurden übrigens auch die Arbeiten für die Stahlüberbauten ausgeführt. Auftragnehmer ist die Sächsische Bau GmbH Dresden, die mit mehreren Subunternehmen zusammenarbeitet – alles namhafte Stahlbaufirmen aus dem Freistaat.

Überraschungen und Verschiebungen sind nun nicht mehr zu erwarten?

Nichts, was den Bau prinzipiell behindern oder länger verzögern könnte. Ob die alten Pfeiler und Widerlager tatsächlich so ausgeführt sind, wie es in den Unterlagen aufgezeichnet ist, muss man sehen. Aber selbst wenn beispielsweise die Widerlager und Pfeiler nicht auf Eichenholz gegründet wären, hätte das wenig Auswirkungen auf den Abriss.

Ab wann wird es also ernst mit dem Ersatzverkehr?

Ab dem 10. Januar. Dann wird die Leistung zwischen Oschatz Süd und dem Hauptbahnhof wochentags mit dem Bus erbracht. Immer. Es muss nichts bestellt werden, denn auch dieser Abschnitt ist ja Teil unserer Leistungen im öffentlichen Nahverkehr. Da keiner voraussehen kann, welche Einschränkungen des Alttags es zu diesem Zeitpunkt geben wird, möchte ich es vorsichtig formulieren: Sofern es dann an den Wochenenden geplante Dampffahrten geben wird, beginnen und enden diese am Südbahnhof.

Von Axel Kaminski