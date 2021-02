Oschatz: Die Hilfe hat sich geändert – Dienstleister werden zum Seelsorger

Oschatz/Cavertitz

Nicht ganz ein Jahr ist es her, da wurde der Alltag der Menschen durch den ersten Corona-Lockdown von heute auf morgen radikal heruntergefahren. Dazu gehörte auch der Schutz von alten Menschen und Risikogruppen. Nur wenige Tage später gab es eine knappe Hand voll Initiativen, die für diese besonders gefährdeten Menschen Einkäufe und andere Besorgungen erledigten. Wir sprachen mit den Anbietern über die Resonanz im erneuten Lockdown seit Ende des vergangenen Jahres.

Gesprächsbedarf der Menschen

Die Oschatzerin Katja Dorschel gibt auf Nachfrage zu, dass das Angebot „mehr oder weniger“ nur noch auf dem Papier existiert. „Es gibt noch vereinzelte Anfragen. Aber mein Eindruck ist, dass sich die Menschen in der Regel selbst organisiert haben oder anderweitig Hilfe annehmen, was den Einkauf betrifft.“ Zunehmend stellt sie jedoch Gesprächsbedarf bei der ursprünglichen Zielgruppe fest. „Sie suchen einen Weg aus der andauernden Einsamkeit, einfach jemanden der zuhört oder ihnen in anderen Fragen einen Rat gibt.“ So ist Katja Dorschel dann mehr Vermittlerin als unmittelbare Helferin. „Wahrscheinlich fehlt den Leuten der Mut, sich mit ihrem Problem direkt an diejenigen Stellen zu wenden, wo ihnen geholfen werden kann“, mutmaßt sie.

Einkaufshilfe wird kaum noch gefragt

Ähnliche Erfahrungen hat Jana Fischer gemacht. Die Inhaberin der Wohnungsvermittlungsbörse (wvb) in Oschatz bot im Frühjahr 2020 einen über ihre Tochter und deren Freund durchgeführten Einkaufs- und Botendienst an. „Damals gab es Haushalte, wo wir mitunter zwei Mal pro Woche Einkäufe und anderes erledigt haben“, erinnert sie sich. Das habe nun jedoch sehr stark nachgelassen.

Kontaktsuche gegen die Einsamkeit

Mehr noch als im ersten Lockdown sei in ihrer Mieterschaft das Bedürfnis gewachsen, Kontakt zu pflegen, um der Einsamkeit zu entgehen. „Da kümmern sich inzwischen zwei Mitarbeiter drum“, sagt sie. Der zurückliegende und noch andauernde Winter-Lockdown sei gekennzeichnet durch Symbole des Dankes und des Durchhaltens. „Weil man sich nur in den seltensten Fällen persönlich erkenntlich zeigen kann, tun es meistens kleine Aufmerksamkeiten auf schriftlichem Wege oder vor der Haustür“, so Jana Fischer.

Ines Schurig initiierte mit ihren Töchtern Johanna und Jolina im ersten Lockdown im März vergangenen Jahres ebenfalls eine Einkaufshilfe für Oschatzer – weil die Kinder in der schulfreien Zeit nicht untätig sein und sich solidarisch zeigen wollten. Damals wie heute nahm die Familie das Thema sehr ernst – die Aktion war aufgrund der geltenden Kontaktbeschränkungen auch nicht unumstritten.

Einkaufsservice in Oschatz Johanna (13) -(rechts) und Julina Schurig (11) Quelle: Christian Kunze

Inzwischen sind die Kinder durch die heimische Lernzeit voll eingespannt, das Angebot existiert in dem Umfang nicht mehr. Während der zweiten Welle erfuhr Ines Schurig mit ihrer Familie selbst, wie es ist, eine Coronainfektion zu durchleben – und auf Hilfe angewiesen zu sein. Durch die verordnete Quarantäne und unterschiedlich starke Verläufe der Krankheit innerhalb der Familie war sie froh darüber, dass ihr im Freundes- und Bekanntenkreis ebenfalls Menschen halfen, die für sie und ihre Lieben Einkäufe und andere notwendige Wege erledigten.

Mehr Seelentröster als Dienstleister

Zusätzlich zu ihrer Ergotherapie bietet Anne Römling in Cavertitz und Umgebung eine Alltagsbegleitung an – vorwiegend für Senioren. Einkäufe, Behördengänge, Spaziergänge, Arztbesuche – all das bewerkstelligt sie für und mit ihren Kunden. Corona hat die Nachfrage steigen lassen – in den Lockdown-Phasen natürlich um so mehr. Auch in ihrer Wahrnehmung verstärkt sich der Eindruck, dass sie mehr ein Seelentröster als ein Dienstleister ist. „Die Menschen sind fast nur zu Hause. Die Situation ist bedrückender als im Frühjahr – natürlich braucht es da regelmäßigen Austausch mit anderen“, sagt sie.

Von Christian Kunze