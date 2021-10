Oschatz: Die Sanierung der Klosterkirche ist beendet – was jetzt anders ist

Oschatz

Wer die Räume der Klosterkirche vor der Umgestaltung kennt, der hat Mühe, sie nach der umfangreichen Sanierung auch wirklich wieder zu erkennen. Modernisierung, Barrierefreiheit und bessere Bedingungen für das Gemeindeleben ließen sich die Kirchgemeinde Oschatzer Land, das Landeskirchenamt, die Denkmalschutzbehörde und einige Sponsoren gut eine dreiviertel Million Euro kosten.

Mehr Glas und mehr Licht

Auffällig ist vor allem, dass nun mehr Glas und damit mehr Licht im vorher doch recht dunklen Erdgeschoss Einzug gehalten haben. „Der Gottesdienstraum und das Kirchenschiff blieben allerdings unangetastet. Um letzteren bemüht sich nach wie vor der Verein KlosterArt und hofft, bald wieder mit kulturellen Veranstaltungen Leben hineinzubringen“, so Konrad Petzold am Sonnabendnachmittag zur ersten Führung für Interessierte im Gemeindezentrum. Eine Handwerkervesper und ein Vortrag zum Baugeschehen mit Planer Stefan Bunke rundeten den Tag ab.

Behindertengerechter Zugang

Der behindertengerechte Zugang über den in den Abendstunden beleuchtbaren Hof und der vollkommen umgestaltete Eingangsbereich fallen dem Besucher sofort ins Auge. Der Gemeinde- und Chorraum in der ersten Etage wirken durch die neue Beleuchtung höher. Der neue Fußboden ist nun auf der gleichen Höhe wie die Toiletten und die Küche. Die zuvor auf knapp 50 Zentimeter höherem Niveau befindlichen Räume sind komplett erneuert wurden. „Es hat hier viel Abstimmungsbedarf mit der Denkmalschutzbehörde gegeben“.

Verbindung von Küche und Außenbereich

Am praktischsten ist dabei wohl die direkte Verbindung zwischen der neuen Küche und dem Außenbereich. Insgesamt ist der Gemeinderaum zwar nicht höher, dafür aber kleiner geworden. „Rund vier Meter kürzer ist der Grundriss nun im Vergleich zu vorher, haben wir beim Nebeneinanderlegen der bisherigen und der neuen Pläne festgestellt“, war von Petzold zu erfahren.

Er hob darüber hinaus hervor, dass die umgestalteten Räume über eine Belüftungsanlage verfügen, die auch automatisch eingeschaltet werden kann, wenn gerade niemand die Räumlichkeiten nutzt.

Neues und altes

Das Bewusstsein, altes und neues nebeneinander existieren zu lassen, drückt sich im Kirchenschiff, im unangetasteten Gottesdienstraum und im Fußboden der Kapelle aus, der ebenfalls noch an den Zustand vor der Sanierung erinnert. „Wir sind kein Museum. Die Gemeinde ist lebendig und im Wandel, das drückt sich auch hier sehr gut aus“, so Petzold. Bauliche Veränderungen habe es an dem Gotteshaus schon immer gegeben und stets habe die Gemeinde daran einen Anteil mit ehrenamtlicher Arbeit gehabt – sei es vor 100 oder vor 40 Jahren.

Letzter Bauabschnitt beendet

Nach eineinhalb Jahren Bauzeit ist der vierte und letzte Bauabschnitt der Klosterkirche beendet. Obwohl noch nicht alles komplett fertig ist, habe man sich entschlossen, der Öffentlichkeit die Räume nicht länger vorzuenthalten. „Es fehlen noch die Garderobe und ein paar Tische. Das ist beides dem momentan fast überall üblichen Lieferverzug geschuldet“, erklärte Pfarrer Christof Jochem auf Nachfrage.

Von Christian Kunze