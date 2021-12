Oschatz: Ehemalige Blumenhalle wird Impfzentrum

Oschatz

Das Deutsche Rote Kreuz richtet einen fixen Impfstützpunkt im O-Schatz-Park ein. Das teilte die Vorstandsvorsitzende des Kreisverbandes Torgau-Oschatz, Anne Lissner jetzt mit. Die Entscheidung sei gemeinsam mit den verantwortlichen Behörden und der Lebenshilfe getroffen worden, so Lissner. Regelmäßig gegen Corona immunisiert werden soll dann in der ehemaligen Blumenhalle „das O“ über die Terminvergabe des Internet-Portals des Freistaates Sachsen, so die Vorstandsvorsitzende weiter. Geimpft wird täglich außer an Heiligabend und Silvester sowie den Feiertagen von 10 bis 18 Uhr.

Das große Interesse an den Terminen des mobilen Impfteams in der vergangenen Woche habe die Hausärzte etwas entlastet und mit zu der Entscheidung für ein Impfzentrum beigetragen. Die Zahlen sprechen dabei eine klare Sprache. An sechs Tagen haben sich im „O“ insgesamt 1719 Menschen impfen lassen. 1414 davon bekamen Auffrischungsimpfungen, weit abgeschlagen dahinter sind die Erstimpfungen (183) und Zweitimpfungen (122). Bei den verabreichten Vakzinen ist Biontech/Pfizer Spitzenreiter (1514), gefolgt von Moderna (205).

Zeit für Impfwillige ohne Termin

Trotz einiger Unwägbarkeiten im Vorfeld zieht Anne Lissner ein positives Fazit der sechs Tage dauernden Initiative auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände. „Wir freuen uns über das Entgegenkommen der Lebenshilfe, die uns die Räume dafür zur Verfügung gestellt hat. Somit konnten Wartezeiten und Schlangenbildung von Menschen in der Kälte, wie zuletzt beim Impfen im Oschatzer Rathaus, minimiert – wenn auch nicht gänzlich verhindert werden“, sagt sie.

Für einige Verwirrung und auch etwas Frust habe die enorm kurzfristig getroffene Entscheidung des Freistaates gesorgt, vom Anstehen ohne Termin auf Terminbuchung umzuschwenken. „All das hatte den Hintergrund, die Wartezeiten zu minimieren“, verdeutlicht Anne Lissner. Zwar habe es sich nicht bis zu allen Impfwilligen herumgesprochen. Jedoch seien jene, die unangemeldet kamen, nicht abgewiesen worden. „Wir haben weniger Termine vergeben, als in der zur Verfügung stehenden Zeit möglich gewesen wären, um diese Fälle zu berücksichtigen.“ Zudem habe man in Delitzsch erstmals mit einem Wartekartensystem gearbeitet und prüfe, dies auszubauen. In Oschatz kam es noch nicht zum Einsatz.

Sicherheitspersonal vor Ort

Zum reibungslosen Ablauf des Impfens beigetragen habe die größtenteils verständnisvolle Masse derer, die eine Erst-, Zweit- oder Auffrischungsimpfung bekommen haben. „Das Bewusstsein dafür, dass auch wir unser Möglichstes tun, ist nahezu bei Jedem, der sich impfen lässt, da“, so Lissner. Dennoch habe man, um Störungen vorzubeugen, Sicherheitspersonal an der ehemaligen Blumenhalle organisiert, falls es zu Zwischenfällen kommen sollte. Dies war nicht der Fall, allein die Anwesenheit der Security habe die notwendige Sicherheit gebracht.

Neben den Impfaktionen mit Termin bietet das Deutsche Rote Kreuz auch Sonderimpfaktionen ohne Terminvergabe an. Eine ständig aktualisierte Übersicht gibt es auf der Internetseite des Kreisverbandes unter der Adresse https://www.drk-to.de. Terminbuchungen für die übrigen Aktionen sind möglich im Online-Portal https://sachsen.impfterminvergabe.de. Mitzubringen sind jeweils die Krankenversichertenkarte, der Personalausweis und, soweit vorhanden, Impfpass und Anamnesebogen. Letzterer wird auch vor Ort ausgegeben.

