Oschatz: Einbrecher dringen in Behördengebäude ein

Oschatz

Unbekannte Täter sind am Sonntag in der Mittagszeit in ein Behördengebäude in der Friedrich-Naumann-Promenade in Oschatz eingebrochen. Wie die Polizei am Montag berichtete, hebelten sie erst ein Fenster auf und dann im Gebäudeinneren noch eine Tür. Offenbar hatten es die Täter auf das Geld in einem Kassenautomaten abgesehen. Sie versuchten, den Automaten mit stumpfer Gewalt zu öffnen, was jedoch misslang. Bei der Flucht brachen die Unbekannten noch durch ein Terrassendach.

Hoher Sachschaden

Einen Stehlschaden gab es nicht, allerdings verursachten die Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Diebstahls.

Von LVZ