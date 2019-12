Oschatz

Unbekannte Täter sind in der Merkwitzer Straße in Oschatz in ein Vereinsgebäude eingebrochen. Wie die Polizei berichtete, hatten sie in der Nacht zum Donnerstag ein Fenster aufgehebelt. Aus einer Kasse stahlen sie dann Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.

Von lvz