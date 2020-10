Oschatz: Einbruch in Imbiss

Oschatz

Einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutete ein Täter, der in der Nacht zum Mittwoch in den Verkaufsraum eines Imbisses in der Altoschatzer Straße in Oschatz eingedrungen war. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, hatte der Unbekannte zunächst eine Fensterscheibe eingeschlagen. Im Verkaufsraum durchsuchte er alles und stahl schließlich aus dem Kassenschub der Registrierkasse das Bargeld. Der Betreiber stellte am frühen Mittwochmorgen den Einbruch fest und informierte die Polizei.

800 Euro Sachschaden

Die Höhe des Sachschadens an der Kasse sowie am Fenster wurde mit etwa 800 Euro angegeben. Polizeibeamte des Reviers Oschatz haben die Ermittlungen aufgenommen.

Von LVZ