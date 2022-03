Oschatz

Von einem Starpianisten lernen? Wer kann das schon von sich behaupten? Die Schüler des Thomas-Mann-Gymnasiums in Oschatz jedenfalls. Nach dem Motto „Musik und Kunst lebendig machen“, entführte Klaviervirtuose Andreas Boyde die Klassenstufe zehn in die Epoche der Romantik.

Schumanns Erleben und Gefühlswelt

Die Finger des Klavierkünstlers schwebten und flogen regelrecht über die Tasten, während Robert Schumanns Klavierzyklus Carnaval – ein Maskenball – den Raum durchdrang. Schumann war der bedeutendste Komponist der Romantik, ein Freigeist schwebte zwischen Euphorie und tiefster Depression. Genau das zeigt das 1834 komponierte Werk Carnaval auf. In jenem bewegt sich Schumann selbst zwischen Leidenschaft, Abenteuer und Liebe. Die einzelnen Charakterstücke des Kunstwerks präsentierte Boyde den Schülern in Sequenzen und stellte Schumanns Erleben und Gefühlswelt – wie sein gespaltenes Ich – dar. Zu hören waren träumerische Atmosphären und romantische Akkordfolgen, die sich mit hitzigen und drängenden Motiven abwechselten.

Die Klassenstufe zehn erlebte eine Privatstunde, die unvergessen bleiben soll. Das Fazit der Schüler spricht für sich. Felix-Florian Zehme gefiel, dass Boyde über sein gespieltes Werk sprach. Jannek Damm hingegen fand es besonders, „wie Schumann sein eigenes Leben ins Werk eingebracht hat.“ My Uyen ergänzt dazu: „Und dass wir seine Gefühlswelt verdeutlicht bekommen haben.“

Konzertabend morgen im Thomas-Müntzer-Haus

Anschließend löcherten die Schüler Boyde, der seit seinem vierten Lebensjahr Klaver spielt, mit persönlichen Fragen. Diesen stellte sich der Pianist geduldig, schließlich arbeitet der 54-Jährige gerne mit Schülern und Studenten zusammen. Boyde bekleidet seit 2020 eine Stelle als Musikprofessor in Australien. Deshalb nahm sich der Pianist für den vom Lions Club organisierten Workshop auch Zeit. „Mir liegt viel daran, Musik in der Form nahe zu bringen“, so der Klavierkünstler, der eigens für eine Stippvisite von Melbourne geflogen kam.

Was der Virtuose den Schülern am TMG verriet: Ungefähr 50 000 Noten hat ein Klaviersolist an einem Konzertabend im Kopf, um das Stück auswendig präsentieren zu können.

Morgen ab 19 Uhr haut Boyde vor Publikum im Thomas-Müntzer-Haus in die Tasten. Gemeinsam mit dem Leipziger Symphonieorchester erklingt Antonín Dvorák Konzert g-Moll für Klavier und Orchester. Karten gibt es im Vorverkauf und an der Abendkasse.

Von Stephanie Riedel