Oschatz

Ferienzeit ist an vielen Schulen in der Collm-Region die Zeit, an der gebaut, saniert oder repariert wird. An der Oschatzer Robert-Härtwig-Schule sind jetzt erneut die Baufahrzeuge von ADW und Pfennig-Bau vorgefahren. In diesem Jahr soll der 7. und vorläufig auch letzte Bauabschnitt an der Schule umgesetzt werden. Das Bauwerk aus der Gründerzeit wurde zwischen 1881 und 1883 gebaut. Seit 2012 ist die Oschatzer Stadtverwaltung bemüht, das Objekt und Grundstück in einen modernen Lernort umzuwandeln. Dass an der Härtwigschule inzwischen im siebenten Jahr in Folge gebaut wird, ist vor allem der Tatsache geschuldet, dass größere Aktionen, die den Unterrichtsbetrieb beeinflussen könnten, nur in den sechswöchigen Schulferien im Sommer umsetzbar sind.

Baustart an der Oschatzer Oberschule

Am Mittwochvormittag überzeugten sich Oberbürgermeister Andreas Kretschmar, Bauamtsleiter Michael Voigt und Bauamtsmitarbeiter Rüdiger Pfohl wie die Arbeiten angelaufen sind.

In den vergangenen Wochen hat sich das grüne Außengelände der Schule in eine Baustelle verwandelt. Ein Hauptzugangsweg ist inzwischen aufgegraben und teilweise wurden der unterirdische Mauersockel der Fassade freigelegt. „In der Hauptsache geht es bei diesem Bauabschnitt um die Mauertrockenlegung der Fassade, die durch die Firma Pfennig erfolgt, um die Herstellung der Außenanlagen durch die Firma ADW sowie Elektroarbeiten, vor allem bei der Außenbeleuchtung durch die Firma B + H Elektro“ erklärt Oberbürgermeister Andreas Kretschmar vor Ort.

Allerdings werden die jetzt begonnenen Bauarbeiten nicht bis zum Ferienende erledigt sein. „Wir rechnen mit der Baufertigstellung Ende 2019“, informiert Rüdiger Pfohl, der vonseiten des Bauamtes die Arbeiten betreut.

Auch in diesem Jahr wird die Stadt Oschatz wieder fast eine Million Euro in die Schulsanierung investieren. Im Moment wird mit rund 870 000 Euro gerechnet. Diese Baumaßnahme wird mitfinanziert durch Steuermittel auf der Grundlage des von den Abgeordneten des Sächsischen Landtages beschlossenen Haushaltes, so wie in den Vorjahren auch. Die Summe, welche die Stadt Oschatz in der Sanierung der Härtwig-Oberschule gesteckt hat, kann sich sehen lassen. „Ich habe mal die Jahressummen der vergangenen Jahre zusammengerechnet und komme auf rund 8,6 Millionen Euro. Nach dem Abschluss in diesem Jahr werden wir wohl rund zehn Millionen Euro verbaut haben“, sagt Bauamtsleiter Michael Voigt. Dabei sind die Kosten für die Erneuerung der Sportanlagen im Außenbereich nicht mitgerechnet.

Der Außenbereich wird neu gestaltet

Bei der Gestaltung des Bereichs vor der Schule will man sich an den historischen Vorbildern orientieren. „Wir wollen auch das historische Pflaster und die Borten wieder verbauen. Die Bauteile haben wir geborgen und eingelagert“, sagt Rüdiger Pfohl. Im Zusammenhang mit der Außengestaltung sollen auch alte, kranke Bäume entfernt und neue Bäume gepflanzt werden. Entlang der Wege werden auch zahlreiche Lampen für eine ausreichende Beleuchtung sorgen. Dafür wurde für den Außenbereich eigens ein Beleuchtungskonzept erstellt. Entgegen der bisherigen Planung wird ab dem Schulbeginn einer der beiden Haupteingänge wieder benutzbar sein. Ursprünglich war vorgesehen, den Zugang nur über die Rückseite abzusichern.

Von Hagen Rösner