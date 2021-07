Oschatz: Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt

Oschatz

Bei einem Unfall in Oschatz wurde am Mittwoch eine Fahrradfahrerin verletzt. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, wollte gegen 10.40 Uhr ein 85 Jahre alter VW-Fahrer vom Gelände eines Gewerbeparkes nach rechts auf die Venissieuxer Straße fahren. Dabei habe er eine von rechts kommende Fahrradfahrerin, die sich auf dem Radweg befand, nicht beachtet. Der VW touchierte leicht die 71-Jährige, die daraufhin stürzte. Sie wurde zunächst durch Rettungssanitäter vor Ort erstversorgt und anschließend in einem Krankenhaus stationär aufgenommen.

Gegen den VW-Fahrer werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung in Verbindung mit einem Verkehrsunfall ermittelt, so die Polizei weiter.

Von LVZ