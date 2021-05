Oschatz: Feueralarm in der Collm-Klinik durch Spinnen und Fruchtfliegen

Oschatz

Wenn die Löschkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz in den vergangenen Tagen zum Einsatz in die Collm-Klinik gerufen wurden, dann schwante ihnen nichts Gutes. „Im Rahmen unserer planmäßigen Klinikerneuerung und -instandsetzung haben wir in den letzten Monaten sämtliche Feuermelder ausgewechselt – und erleben jetzt einen Fehlalarm nach dem anderen“, sagt Klinik-Geschäftsführer Stefan Härtel. Bereits drei Mal seien die Rettungskräfte alarmiert worden, ohne dass tatsächlich eine Feuergefahr bestand – zuletzt am Freitagmorgen.

Alarm im Operationssaal

Zu diesem Zeitpunkt war der Alarm in einem abgeschlossenen Batterieraum im Operationssaal ausgelöst worden. Am Montag war die Brandmeldeanlage noch in einem abgeschlossenem und gekühlten Müllraum aktiviert worden.

Insektizide versprüht

Dafür gibt es einen tierischen Grund. „Für uns erklärt sich das mit winzig kleinen Fruchtfliegen und kleinen Spinnen, die dort rein krabbeln. Gegen diese Insekten sind die Brandmelder offensichtlich nicht resistent“, informiert Härtel. Nach seinen Angaben waren am Freitag Techniker in der Collm-Klinik im Einsatz, um die Kette der Fehlalarme endlich zu durchbrechen. In ausgewählten Räumen wurden Insektizide versprüht, um die Fruchtfliegen und Spinnen in die Schranken zu weisen.

Von Frank Hörügel