Oschatz: Feuerwehrfrau aus Leidenschaft

Haken an Haken hängen die rot-schwarz-gelben Jacken in der Umkleide der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz. Hier ist jede Menge Platz. „Ja, da sieht man schon, dass die Männer in der Überzahl sind“, bemerkt Michelle Seydewitz lachend und zeigt in den angrenzenden, wesentlich kleineren Raum: die Frauenumkleide.

Nur ein Siebtel weiblich

Michelle Seydewitz ist 23 Jahre alt und seit 2017 bei der Freiwilligen Feuerwehr in Oschatz. Sie ist eine der acht Frauen, die dort aktiv sind. Von den insgesamt 56 Kameraden und Kameradinnen sind nur ein Siebtel, also 14 Prozent weiblich. Der deutschlandweite Trend liegt sogar nur bei einem Frauenanteil von sieben Prozent in der Freiwilligen Feuerwehr. Im Vergleich dazu sind es in Oschatz sogar doppelt so viele.

Im Jahr 2017 beginnt Michelle sich für die Feuerwehr zu interessieren. Grund dafür ist ihr Lebensgefährte, der bereits seit der Jugend in der Feuerwehr Oschatz aktiv ist. Auch der Freundeskreis besteht zu einem großen Teil aus Feuerwehrmännern. Schließlich tritt auch sie der Freiwilligen Feuerwehr bei und absolviert dort eine Ausbildung zum Truppmann. Der Kurs findet immer am Wochenende statt. Sie erfährt, wie Brände entstehen, was für Brandklassen es gibt und was man noch alles wissen sollte. Später wird das theoretische Wissen in die Praxis umgesetzt.

Sieben Tage die Woche auf Abruf

Da sie mit ihrem Lebensgefährten in Oschatz wohnt und dadurch fast immer vor Ort ist, begleitet sie in den vergangenen Jahren viele Einsätze. Durch die Pandemie wurden die Einsatzgruppen aufgeteilt. Es gibt nun eine Tag- und Nachtschicht. Tagsüber arbeitet Michelle in der Pflege im Fachkrankenhaus Hubertusburg. Danach ist sie quasi immer abrufbereit – sieben Tage die Woche. Wenn der Funkmeldeempfänger klingelt, macht sie sich sofort auf den Weg.

Unter den Kameraden und Kameradinnen herrscht eine enge Freundschaft. Auch in der Freizeit habe man sich regelmäßig getroffen, wie Michelle berichtet. „Es ist schon wie eine kleine Familie. Nicht nur im Einsatzgeschehen, sondern auch außerhalb.“

Gleichberechtigung in einer Männerdomäne

Warum es so wenige Frauen bei der Feuerwehr gibt, kann Michelle sich selbst nicht erklären. „Es ist eine Männerdomäne. Man muss sich als Frau durchsetzen“, bemerkt sie. „Aber ich denke auch nicht jedes Mädchen interessiert sich dafür.“ Zwar würden die Geräte von Generation zu Generation leichter und handlicher werden, körperlich anstrengend sei es dennoch.

Generell fällt auf, dass der Frauenanteil in der Kinder- und Jugendwehr höher ist. Das Problem sei oft, dass die Mädchen aufgrund von einer veränderten Schul- oder Ausbildungssituation nicht in den aktiven Dienst übertreten, so Kerstin Schmidt, Bundesfrauensprecherin des deutschen Feuerwehrverbands. Sie ist der Meinung, dass dort, wo sich die Feuerwehr verjüngt, auch Frauen ein nicht mehr wegzudenkender Bestandteil der Einsatzmannschaft seien. „Natürlich muss auch die Kinderbetreuung verbessert werden, egal ob beim Einsatz- oder Ausbildungsdienst oder wenn Frauen Fortbildungen wahrnehmen möchten“, bemerkt sie. Auch über zu pflegende Angehörige müsse nachgedacht werden, und wie hier die Feuerwehrfrauen entlastet werden könnten.

Trotz der Überzahl an männliche Kollegen herrsche Gleichberechtigung bei der Feuerwehr in Oschatz, wie Michelle anmerkt. „Es wird kein Unterschied zwischen weiblich und männlich gemacht. Jeder bringt einen ganz eigenen Charakter mit, wie bei einer Familie eben.“ Vor allem die körperliche Arbeit sei nur im Team zu bewältigen. „In der Zeit, in der ich das Gerät benutze, kann sich mein Kamerad ausruhen“, erklärt sie. Auch Kerstin Schmidt fügt hinzu: „Nicht jede Frau kann alles bei der Feuerwehr leisten, aber auch nicht jeder Mann.“

In voller Montur geht es los zum Einsatz – egal ob Mann oder Frau. Quelle: Yvonne Schmidt

„Im Allgemeinen sehen wir viel Leid“

Belastende Bilder und herausfordernde Einsätze sind für Michelle als Feuerwehrfrau keine Seltenheit. „Im Allgemeinen sehen wir viel Leid. Wir sehen Sachen, die kaputt gegangen sind, verstorbene Menschen, Angehörige, die an der Einsatzstelle zusammen brechen.“ Deshalb sei der Austausch danach mit ihrem Partner und den Kameraden umso wichtiger. „Wir können das als Gemeinschaft lösen und verkraften“, fügt sie hinzu. „Es macht mich auch unwahrscheinlich stolz, dass ich es bis jetzt durchgezogen habe.“

In Erinnerung ist ihr der erste Verkehrsunfall geblieben. „Es war ein Kind verwickelt und die Mutter ist gestorben. Wenn man darüber redet, kommen die Bilder wieder zurück“, erzählt sie berührt. Die Betreuung der Angehörigen und des Kindes war auf emotionaler Ebene eine große Herausforderung für Michelle. Auch danach habe sie noch lange mit ihrem Partner über das Erlebte geredet. „Aber wir haben unser Bestes gegeben“, fügt sie hinzu.

„Und wenn der Melder geht, dann ist das halt so“

Auch die eigene Risikobereitschaft ist bei den Einsätzen nicht zu unterschätzen. Angst um ihr Leben, hatte Michelle jedoch noch nie. Denn sie vertraut den Führungskräften und der Kameradschaft zu 100 Prozent.

Ebenso viele Erfolgserlebnisse prägen die Einsätze bei der Feuerwehr. Besonders Tierrettungen seien immer sehr schön, wie die 23-Jährige berichtet. Auch einen Unwetter-Tag im Jahr 2018 behält sie positiv in Erinnerung. Die gesamte Kameradschaft habe viel Zeit gemeinsam im Gerätehaus verbracht.

Sieben Tage die Woche auf Abruf und dazu noch ein Vollzeitjob – Michelles Alltag mag sich für viele stressig anhören. Doch sie und auch ihre Familie ist bereits daran gewöhnt. „Man ist unterbewusst immer abrufbereit. Aber die Freizeit kommt trotzdem nicht zu kurz“, erzählt sie. „Und wenn der Melder geht, dann ist das halt so.“

Von Yvonne Schmidt