Oschatz wieder erleben: Daran halten sich Wasserratten im Freizeit- & Erlebnisbad Platsch. Neben dem Badespaß sind seit dem Restart Mitte Januar auch wieder Saunavergnügen und Wellness möglich. Die OAZ hat sich mit Uta Moritz, Geschäftsführerin der Freizeitstätten, über den Wiederbeginn im Freizeitparadies unterhalten.

Wie verlief der Neustart für das Unternehmen?

Nach dem erneuten Restart am 17. Januar verzeichnen wir einen guten Zulauf von Gästen aus Oschatz, Döbeln, Riesa, Meißen, Dresden und dem Leipziger Umland. Die Gäste sind von unserem Saunadorf begeistert. Auch die Schwimmhalle mit der neuen Aquacrossanlage findet guten Zuspruch.

Wie ist der Stand bei den Besucherzahlen?

In den vergangenen zwei Monaten konnten wir 9250 Gäste in Schwimmhalle und Saunadorf begrüßen. Eingeschlossen sind dabei auch die Teilnehmer der Aquafitness- und Rehakurse.

Wird das überregional bekannte Saunalandschaft besser ausgelastet als das Schwimmbad?

Die Zahl der Saunadorfbesucher und Nutzer des gesamten Schwimmhallenangebots hält sich in etwas die Waage. Das Marketing wurde neu ausgerichtet. Dadurch sprechen wir etwas gezielter Gäste aus der Region Dresden und Radebeul an. Es freut uns sehr, dass wir dadurch neue Gäste generieren konnten.

Sind die Menschen dankbar, dass sie das Angebot wieder nutzen können?

Ja, sehr.

Wie hoch sind die finanziellen Einbußen durch die coronabedingte Schließung?

In den beiden Corona-Jahren waren jeweils rund fünfhunderttausend Euro Umsatzverlust zu verzeichnen, die die Stadt als Gesellschafter ausglich.

Was bedeutet der Mehraufwand, die technischen Anlagen während der Schließung weiterhin in Betrieb zu halten?

Die technischen Anlagen müssen in Betrieb bleiben, um sich aus dem Stillstand ergebende Defekt auszuschließen. Da wir in Teilen Angebote, wie zum Beispiel Kinderschwimmkurse und das Schulschwimmen durchführen konnten, stellte sich die Frage des Abstellens nicht.

Hat das Platsch staatliche Zuschüsse erhalten?

Einziger Zuschuss als kommunales Unternehmen war das Kurzarbeitergeld.

Wie hat das Platsch die Zwangsfreizeit genutzt?

Die Zeit wurde umfassend für Revisionen im Thomas-Müntzer-Haus, dem Europäischen Jugendcamp und der Pflege der nicht unerheblichen Flächen an Außenanlagen genutzt.

Konnten das Platsch auch aus der Krise lernen?

Die Krise hätten wir als Mitarbeiter der Oschatzer Freizeitstätten definitiv nicht gebraucht.

Wie geht es weiter? Was ist für 2022 geplant?

Wir hoffen auf das Ende der Pandemie und damit das Betreiben ohne Einschränkungen. In der Freizeiteinrichtung ist alles darauf fokussiert, den Gästen eine wunderschöne Auszeit vom Alltag zu ermöglichen, jeden Tag. Und dieses Jahr werden wir hoffentlich die lang ersehnte Silvesterveranstaltung durchführen können.

Wo sehen Sie das „Platsch“ in fünf Jahren?

In diesen Zeiten ist es schwer, so weit in die Zukunft zu blicken. Wir werden hoffentlich mit dem abgeschlossenen Projekt des Hostelausbaus unser spannendes Gesamtobjekt mit begeisterten Mitarbeitern für dankbare Gästen betreiben.

Interview: Stephanie Riedel

