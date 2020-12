Oschatz: Handys geraubt – Polizei ermittelt gegen Jugendliche

Oschatz

Wegen schweren Raubes ermittelt die Polizei in Oschatz gegen drei Jugendliche. Wie die Polizei berichtete, hatten die Verdächtigen drei andere, jüngere Jugendliche, die an der Friedrich-Naumann-Promenade auf einer Parkbank saßen, körperlich attackiert und festgehalten. Gleichzeitig entrissen sie ihnen zwei von drei Mobiltelefonen. Anschließend seien die drei vom Tatort geflohen. Im Rahmen einer Tatortbereichsfahndung konnten jedoch drei Tatverdächtige – zwei 17- und ein 19-Jähriger, alle männlich und deutsch – durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Geschädigten blieben trotz der Attacke unverletzt. Die Tat ereignete sich am Freitagnachmittag gegen 14.20 Uhr.

Von LVZ