Oschatz: Lauter Protest gegen Corona-Einschränkungen

Oschatz

Nach zwei Veranstaltungen an den vergangenen Montagen trafen sich diesmal zu Wochenbeginn auf dem Platz vor der Döllnitzturnhalle Oschatzer Corona-Gegner zur Demonstration. Unter dem Slogan „Wir müssen reden“ sollte vor allem der Umgang mit den Kindern in der Pandemie thematisiert werden.

Eltern und Kinder, Einzelhändler und andere Teilnehmer

Schätzungsweise 300 Personen nahmen teil – eine Mischung aus unterschiedlichen Bevölkerungs- und Interessengruppen. Neben besorgten Eltern und Bürgern mit ihren Kindern waren aber auch G-5-Gegner, frustrierte Einzelhändler, Verschwörungstheoretiker oder gelangweilte Jugendliche vor Ort. Am Rande der Veranstaltung zeigte auch die Polizei Präsenz, unterstützt von weiteren Einsatzkräften von außerhalb, das Oschatzer Ordnungsamt war ebenfalls vor Ort.

Viel Politik in der „politikfreien Zone“

Zwar warben die Veranstalter von der ersten Demo an für eine „politikfreie Zone“. Davon konnte am vergangenen Montag keine Rede sein. Mit der Präsenz der AfD-Landtagsabgeordneten Gudrun Petzold, dem AfD-Bundestagskandidaten Rene Bochmann, den beiden AfD-Stadträten Tobias Heller und Enrico Gruhne und der Polemik gegen den CDU-Bundestagsabgeordneten Marian Wendt hatte die Veranstaltung ihre Politiklosigkeit verloren.

Mitmachaktionen vom Moderator

Im Vergleich zu anderen Demonstrationen glich das Oschatzer Anti-Corona-Demo eher einem Volksfest. Der Oschatzer Moderator Stefan Bräuer, der nach eigenen Angaben von zahlreichen Firmen wie dem Autohaus Wacke unterstützt wird, sorgte mit Mitmachaktionen für diese Stimmung, die vor allem auf die Unterhaltung der Kinder abzielte.

„Wir müssen aufstehen für unsere Grundrechte, sonst werden sie uns noch mehr genommen“, so der Moderator. Bräuer sorgte für einen emotionalen Einschub, als er ein Mädchen aus der 5. Klasse des Oschatzer Gymnasiums interviewte, nach ihren Erfahrungen in der Corona-Zeit befragte.

„Was haben wir davon, wenn wir psychisch und physisch kaputt durch eine Geisterstadt laufen“, sagte Organisatorin Anne Bernecker in ihrem Statement zum Auftakt. Sie fühle sich in einer Diktatur, sagt die junge Frau, die auch auf dem Youtube-Kanal „Mütter der neuen Zeit“ ihre Beweggründe postet.

Bildungsdefizite befürchtet

Dennis aus der Torgauer Ecke, wie der Redner von Stefan Bräuer vorgestellt wurde, befürchtet Bildungsdefizite bei Kindern und Jugendlichen und hetzte gegen die Polizei vor Ort. „Früher wart ihr Freund und Helfer. Heute steht ihr da mit einer Hand am Knüppel und die andere Hand an der Pistole.“ Roland Beier meldete sich im schwarzen Anzug mit angehefteten Masken zu Wort. Er befürchtet Impfzwang und eine dauerhafte Einschränkung von Grundrechten.

Im Verlauf der Demonstration musste die Polizei mehrfach eingreifen, um auf die Einhaltung des Mundschutzes sowie des Mindestabstands hinzuweisen. So gab es am Rand der Veranstaltung eine polizeiliche Ansprache an die Mitorganisatorin Anne Bernecker. Außerdem müssen einige Demonstrationsteilnehmer mit Ordnungswidrigkeitsanzeigen rechnen.

In der kommenden Woche soll erneut eine Demonstration dieser Art angemeldet werden. Stefan Bräuer warb bei den Anwesenden, am Montag wiederzukommen.

Von Hagen Rösner