Oschatz

Damit hatten die zwei 14-Jährigen wohl nicht gerechnet. Ihr Ausflug am vergangenen Sonnabend mit City-Rollern fand in der Promenade in Höhe der Commerzbank ein schmerzhaftes Ende. Nach Auskunft von Jan Müller, Leiter des Oschatzer Polizeireviers, fuhren die Jugendlichen an einem älteren Paar vorbei. „Der ältere Herr des Paares trat dabei beiden Vorbeifahrenden gegen die Schienenbeine“, so Müller. Die Polizei sucht nun Zeugen dieser Körperverletzung und Angaben zum Täter.

Hinweise: 03435/6500

Von Frank Hörügel