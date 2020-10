Oschatz: Nach Corona-Fall müssen 74 Kita-Kinder zum Test

Oschatz

Das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen hat am Montag die Kita „Bummi“ in Oschatz vorsorglich unter Quarantäne gestellt, nachdem ein Krippenkind mit Erkältungssymptomen positiv auf das Corona-Virus getestet worden war. Zwar ist das Kind schon seit vergangenem Mittwoch nicht mehr in der Einrichtung gewesen, dennoch möchte das Gesundheitsamt eine mögliche Weiterverbreitung des Virus ausschließen und wird am Dienstag mit zwei Test-Teams bei 74 Kindern und ihren Erziehern entsprechende Abstriche vornehmen. Die Laborergebnisse werden tags darauf erwartet.

Aktuell 23 Corona-Fälle im Landkreis

Im Landkreis Nordsachsen mit seinen knapp 200 000 Einwohnern sind aktuell 23 Menschen als Corona-positiv verzeichnet.

Von LVZ