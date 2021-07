Oschatz: Quad-Fahrer bei Unfall verletzt

Oschatz

Ein Quad-Fahrer wurde am Dienstagabend bei einem Unfall nahe Oschatz verletzt. Der 49-Jährige war gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug vom Wüsten Schloss kommend in Richtung Oschatz unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam, berichtete die Polizei am Mittwoch. Das Quad habe sich überschlagen und sei auf dem 49-Jährigen gelandet.

Der Quad-Fahrer musste im Krankenhaus behandelt werden. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Von LVZ