Oschatz: Reisebüros im Corona-Lockdown

Deutschland leidet unter Fernweh. Besonders an grauen Januartagen wünschen sich die Menschen Sommer, Sonne, Strand und Meer. Doch die Urlaubsplanung muss noch warten, denn die Pandemie hat Deutschland nach wie vor fest im Griff. Insbesondere Reisebüros leiden unter den ausbleibenden Buchungen. Gerade in der Frühbucherphase gibt es dort normalerweise einen großen Ansturm.

Komplizierte Einreisebestimmungen

Für Reiserückkehrer aus Risikogebieten gelten in Deutschland strikte Einreisebestimmungen: 10 Tage häusliche Quarantäne sowie ein Corona-Test, der nicht länger als 24 Stunden zurück liegt. Doch welche Regionen als Risikogebiet gelten, kann sich stetig ändern. Die Unsicherheit für eine Reiseplanung ist demnach groß. Auch über die Bestimmungen in dem jeweiligen Land muss sich der Urlauber vorab informieren – und auf dem Laufenden halten! Eine finanzielle Unterstützung der Reisebüros in dieser Krise wurde zwar zugesagt, aber Kritik gibt es dennoch. Norbert Fiebig, Präsident des deutschen Reiseverbandes, beklagt, dass viele der versprochenen Überbrückungshilfen für Reisebüros bisher ausbleiben oder finanziell nicht ausreichen. Denn die Umsatzausfälle in der Reisebranche gehen in die Milliardenhöhe.

„Sobald es losgeht, möchten wir wieder reisen“

Viele Reisebüros lassen ihre Kunden trotz Lockdown nicht im Stich. Sie sind weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. So auch Christine Heinze vom Reisebüro Menge in Oschatz. „Es kommen ein paar Anfragen für die zweite Jahreshälfte rein“, bestätigt sie. „Viele wollen den Frühbucherrabatt, den gibt es nur bis März.“ Gefragt seien bisher vor allem Schiffsreisen und nahe Reiseziele innerhalb von Deutschland oder Italien. Das liege daran, dass die meisten auf das Fliegen verzichten wollen, erklärt Christine Heinze. „Viele Veranstalter bieten zwar kostenlose Stornierungen an, aber bei Flügen hängt es auch immer von den Airlines ab.“

Außerdem sei sie in engem Kontakt zu ihren Stammkunden. „Die sagen: Sobald es losgeht, möchten wir wieder reisen!“, erzählt sie. Christine Heinze ist überzeugt davon, dass nach der Krise wieder viel gereist wird. „Der Deutsche ist sehr reiselustig“, sagt sie. Viele Kunden seien im vergangenen Jahr innerhalb Deutschlands gereist, und haben dabei völlig neue Ecken entdeckt. Für das neue Jahr ist Christine Heinze optimistisch, obwohl ihre Branche am schlimmsten betroffen war. Im letzten Jahr hätte ihr Reisebüro eigentlich sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert. „Das holen wir dieses Jahr nach. Wir denken positiv!“, sagt sie überzeugt.

Kaum Buchungen, große Unsicherheit

Grit Keller vom Reisebüro Göthert in Dahlen ist für ihre Kunden auch weiterhin telefonisch und per Mail erreichbar. Bisher habe sie nur ein paar Buchungen für Deutschland verzeichnet. Generell seien ihre Kunden eher zaghaft: „Alle warten darauf, dass es besser wird.“

Im TUI Reisecenter in Oschatz lockt man die Kunden mit besonderen Stornobedingungen: Wer bis Mitte Januar bucht, kann bis zu zwei Wochen vor Reiseantritt stornieren. Insgesamt sei jedoch sehr wenig los, wie Jennifer Ritter erzählt. Es gebe kaum Buchungen oder Stornierungen.

Trend zu Last-Minute-Reisen

Ähnlich erlebt es auch Katja Haferkorn vom Reiseunternehmen „Sachsentourist Wittig“. „Die Urlaubsziele sind sehr gemischt“, erzählt sie. „Bisher sind Flussreisen sehr gefragt.“ Gemischt ist auch die Stimmung ihrer Kunden. Einige seien sehr verhalten, während andere bereits fragen: „Wann geht’s wieder los?“ Den Frühbucherrabatt haben sie bis Ende Februar verlängert. „Wir blicken optimistisch in die Zukunft“, fügt Katja Haferkorn hinzu. „Ich denke, im Trend sind dieses Jahr kurzfristige Reisen, Last-Minute-Angebote.“

So sah es vor Corona aus: Eine Reisegruppe vor dem Bus des Unternehmens „Sachsentourist Wittig“. Quelle: privat

