Oschatz

An der Oschatzer Robert-Härtwig-Oberschule ist am Montag wieder ein Teil des normalen Schulbetriebs zurückgekehrt. Schulleiterin Kerstin Wasiak zog am Nachmittag eine positive Bilanz des ersten Schultages. „Wir haben für die Klassen von fünf bis neun den Wechselbetrieb wieder aufgenommen. Für die Abschlussklassen war ja schon seit Mitte Januar der Schulbetrieb wieder hergestellt worden“, so Kerstin Wasiak. Das Wechselmodell in Oschatz sieht so aus, dass die Gruppen täglich wechseln. „Wir haben dies im eigenen Ermessen so eingerichtet. Damit wollen wir den Schüler ermöglichen, wieder schnell den Einstieg in den Präsenzunterricht zu finden“, sagt die Schulleiterin. Vor Ostern wird also jeder Schüler noch fünf reguläre Schultage absolvieren.

Am Montagmorgen war zu Schulbeginn auch das Deutsche Rote Kreuz Torgau-Oschatz mit seinen Mitarbeitern vor Ort, um all denjenigen einen Schnelltest zu ermöglichen, die es wünschen. Am Dienstag wird die Härtwigschule von einer zentralen Stelle die vorgesehenen Selbsttests abholen, damit am kommenden Mittwoch an der Härtwigschule die verpflichtenden Selbsttests zur Verfügung stehen.

Inzwischen bereitet sich die Oschatzer Oberschule auch auf die anstehenden Prüfungen vor. „In dieser Woche laufen schon die Probeprüfungen in Englisch fachpraktischer Teil und nächste Woche laufen die Vorprüfungen für alle Abschlussschüler der Klassen zehn und neun. Dies wäre eigentlich schon vor den Winterferien fällig gewesen wären“, berichtet die Oschatzer Schulleiterin. Für die Abschlussklassen sei dies zumutbar, weil diese ja schon länger wieder im Unterricht in den Schulen sind. In dieser Zeit hatte es eine intensive Vorbereitung auf die Prüfungen gegeben.

Von Hagen Rösner