Oschatz: Ruine in der Breiten Straße verschwindet

Neben den großen Geschichten gibt es in der Collm-Region auch viele kleinere Dinge, die es wert sind, gemeldet zu werden. Wir liefern sie kurz und im Überblick: In Oschatz will fahrradfreundlich werden, die frühere Fernsehmoderatorin Katrin Huß liest aus ihrem Buch vor, in Merkwitz steht das Glühweinfest und ein 700. Jubiläum an.