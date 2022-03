Oschatz

Im O-Park herrschte die vergangenen Tage reges Treiben. Die Vorbereitungen für die Eröffnung des Familien-, Tier- und Freizeitparks liefen auch Hochtouren. Am Samstag ist es so weit. Der O-Park feiert Saisoneröffnung. Ab 11 Uhr sind die Pforten für Groß und Klein geöffnet.

Besucher können allein 36 Tierarten entdecken. Die Wellensittiche, Kängurus und Ziegen nutzten schon den Frühsommer, um die hergerichteten Gatter zu erkunden. Das Highlight zum Auftakt: In Hasenhausen sind die Hasen los, denn die Langohren werden in ihr neues Gehege entlassen.

„Wir haben in allen Gehegen gewuselt und sie gestaltet“, berichtet Leiterin Katja Bachmann. „Bei dem Wetter ziehen die Leute mit“, so die Chefin über ihre Mitarbeiter der Lebenshilfe Oschatz. Und der Wonnemonat März verspricht passend zum Event blauen Himmel und Sonnenschein. Noch bevor der zerfallene Polarwirbel, der den atmosphärischen Winter ausläutet, kommende Woche Kaltlufteinbrüche mit sich bringt, können die Gäste den Temperaturen bis zu 20 Gard Celsius in freier Natur frönen.

Auch die Freizeitanlagen erwachen wieder aus dem Winterschlaf. Dabei haben vor allem die jungen Besucher die Qual der Wahl zwischen Minigolf, E-Cars, dem Labyrinth oder dem Karussell. Wer es etwas ruhiger mag, kann am Rosensee entspannen. Zwischen all den Aktivitäten wird im Biergarten fürs leibliche Wohl gesorgt.

Eröffnung des O-Parks (Freiherr-vom-Stein-Promenade 1 e, 04758 Oschatz): Samstag, 11 Uhr; der Eintritt ist frei

