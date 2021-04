Oschatz: Selbsthilfegruppen in der Pandemie

Oschatz

Selbsthilfegruppen sind für viele Menschen mit einer Suchtkrankheit der erste und auch wichtigste Schritt, um abstinent zu werden. Doch in der Pandemie müssen die Treffen ausfallen und die Betroffenen sind oftmals auf sich alleine gestellt.

Bisher keine Rückfälle

Heike Ehl leitet die Selbsthilfegruppe „Süchtlinge“ für alkoholabhängige Personen in Oschatz. Seit Beginn der Pandemie hat sich ihre Gruppe nur ein oder zwei Mal getroffen. „Es durften sich nur etwa drei bis fünf Mann zusammen treffen – meine Gruppe besteht aber aus über zehn Leuten“, berichtet Heike Ehl. Zwar könne sie den Raum der Diakonie nutzen, müsse aber einen Abstand von drei Metern zwischen den Personen gewähren. Unmöglich in einem solch kleinen Raum, findet sie. Die Gruppe aufteilen möchte sie nicht. Doch trotz Distanz hält sie mit den Gruppenmitgliedern telefonischen Kontakt, und fragt, wie es ihnen geht. „Alle aus der Dienstagsgruppe haben es bisher gut überstanden, es gab keine Rückfälle“, erzählt sie stolz.

„Selbst für mich war es zwischendurch hart“

Im Sommer sollen zumindest Spaziergänge im O-Schatz-Park oder ein gemeinsamer Grillabend stattfinden. Denn im Außenbereich seien die Abstände leichter einzuhalten. Bis dahin fallen die Treffen jedoch ins Wasser. „Es fehlt sehr, mir ganz besonders“, erzählt Heike Ehl wehmütig. Sie rede zwar viel mit Familie und Freunden, aber in der Gruppe sei es einfach etwas Anderes. „Ich bin seit zwölf Jahren trocken“, gibt sie zu bekennen. „Und selbst für mich war es zwischendurch hart in der Corona-Zeit.“ Wenn Sie die Gruppenmitglieder auf der Straße trifft, unterhalte man sich. Aber nicht über das Thema Sucht, fügt sie hinzu.

Gefahr durch Alkohol Nach Angaben des Gesundheitsministeriums sind etwa 1,6 Millionen Menschen in Deutschland alkoholabhängig. Zudem sei missbräuchlicher Alkoholkonsum einer der wesentlichen Risikofaktoren für chronische Erkrankungen und Unfälle. Analysen gehen von jährlich etwa 74.000 Todesfällen durch Alkoholkonsum aus. Deutschland weist im internationalen Vergleich seit vielen Jahren einen sehr hohen Alkoholkonsum auf. Durchschnittlich werden pro Kopf jährlich rund zehn Liter reiner Alkohol getrunken.

Der Austausch fehlt

Auch bei der Selbsthilfegruppe „Zukunft“ von Klaus Sommer haben in der Pandemie fast keine Treffen stattgefunden. Ein Problem sei, dass viele der Mitglieder Risikopatienten mit Vorerkrankungen oder bereits in hohem Alter seien, wie der Gruppenleiter berichtet. Eingetragen sind 13 Personen, bei den Treffen versammeln sich meist etwa zehn Leute. Im Raum der Diakonie fehlt der Platz für die Gruppe, doch auch draußen überschreiten sie die Anzahl der erlaubten Haushalte. Hin und wieder telefoniert Klaus Sommer mit den Mitgliedern – zu Geburtstagen oder Ostern. Online-Treffen seien keine geeignete Option, bemerkt er. „Das geht nicht so leicht in dem Alter.“

„Eine Selbsthilfegruppe, das bedeutet auf Augenhöhe arbeiten und Hilfe anbieten“, erklärt Sommer. Nicht nur den Mitgliedern fehlen die Treffen sehr. Auch er vermisst es, sich auszutauschen. Sorgen über einen Rückfall in der Gruppe hat er eigentlich nicht. „Die längeren Gruppenmitglieder haben die Pandemie gut überstanden“, erzählt er. Doch mittlerweile wird es selbst für diese sehr schwer. „Die Dauer macht es aus. Im Herbst war es schon schwierig, im Winter waren alle sehr frustriert und nun steigt die Frustration immer weiter. Der Austausch fehlt einfach.“

Psychologische Betreuung leidet

Klaus Sommer weist auf ein weiteres Problem hin: die psychologische Betreuung von Süchtigen. Denn auch diese habe in der Pandemie stark gelitten. „Leute mit einer Alkoholsucht sind dafür anfällig. Etwa 70 Prozent sind psychisch belastet – teilweise auch durch die Sucht“, erklärt er. In der Corona-Pandemie seien die Psychiater jedoch total überlaufen.

Er selbst hat die Erfahrung einer „Online-Sprechstunde“ bereits gemacht – doch das sei kein Ersatz für ein echtes Treffen. „Das Problem ist nach wie vor, dass Süchtige in unserer Gesellschaft stigmatisiert werden“, kritisiert er. „Es bräuchte noch mehr Angebote, die meine Mitglieder auch im Umgang mit Anderen oder bei Aktivitäten unterstützen.“

Von Yvonne Schmidt