Oschatz: Spendenplus für Stadtkirche

Oschatz

Trotz der Krise freut sich der Verein Rettet St. Aegidien über zunehmendes Interesse am stadtbildprägenden Gotteshaus. Die Zahl der Freunde und Unterstützer, die eng mit dem Verein verbunden sind, ist im vergangenen Jahr gewachsen. Waren das im Jahr vor der Pandemie noch 141, sind es inzwischen schon 158. „Das zeigt, dass die Kirche in schwierigen Zeiten offenbar noch immer ein Ort ist, auf den die Menschen sich besinnen“, so der Fördervereinsvorsitzende Hans-Günter Sirrenberg zur jüngsten Mitgliederversammlung.

Mehr ehrenamtliche Türmer

Während der Lockdowns und Kontaktbeschränkungen war es keinesfalls ruhig um den Verein – im Gegenteil: Die Sanierungsarbeiten am Südturm in luftiger Höhe – für alle von außen gut sichtbar – gingen voran und können, dank zahlreicher Spenden und Engagements der Mitglieder und Türmer, auch finanziert werden. Die Zahl derer, die unentgeltlich die Öffnungszeiten der Kirche und der Türmerwohnung absichern, hat sich ebenfalls erhöht – auf 48 Männer und Frauen. Insgesamt hat der Verein in den zurückliegenden 18 Monaten nur vier Mitglieder verloren, „aus Altersgründen“, weiß Sirrenberg. Dennoch ist der Altersschnitt gesunken – auf 58 Jahre von vormals über 60.

Hygienekonzept ermöglicht Regelbetrieb

Neben den Neuzugängen Viola Ahne, Cornelia Körber, Marion und Andreas Schreiber und Barbara und Stefan Weißgerber haben die Aktiven auch Verluste zu verzeichnen. Werner Blumschein verstarb 2020, Christian Rök, Lutz Ulbrich und Dieter Ahrens 2021.Die Beschränkungen durch Corona und die damit verbundene zeitweise Schließung des Turms und Besucherbegrenzungen schmälerten die Zahl der Aufstiege. So konnten 2019 noch 4955 Gäste gezählt werden, 2020 waren es 2719, in diesem Jahr zum Saisonschluss am vergangenen Wochenende 3227.

Mitgliederversammlungen und Weihnachtsfeiern fanden aufgrund der pandemischen Situation nicht statt, jedoch konnten die Türmerinnen und Türmer ihre geplanten Ausflüge nach Marienberg und Schwarzenberg antreten, um sich traditionell mit anderen Türmern und Kirchgemeinden touristisch auszutauschen. Die mit dem Landratsamt abgestimmten Hygienekonzepte erlaubten zudem allen Interessenten Zugang zur Türmerwohnung unter Wahrung der allgemeinen Regeln des Infektionsschutzes: Maske, Abstand sofern möglich, Desinfektion und Regelung der Besucherströme durch eine Ampel.

Zwar haben sich die Spendeneinnahmen aus der Türmerwohnung 2020 und 2021 pandemiebedingt deutlich reduziert, das Gesamtspendenaufkommen ist jedoch gestiegen – von 31 390 Euro auf reichlich 37 000 Euro – Geld, welches dringend benötigt wird, denn wie Jürgen Mühlberg vom Vorstand mitteilte, wird die Sanierung etwas teurer als geplant, es ist mit Mehrkosten zu rechnen.

Verein stillt Kultur-Durst

Mit der Wiederaufnahme der Kultur unter Auflagen konnte in diesem und dem vergangenen Jahr auch der Oschatzer Musikherbst stattfinden. Besonders stark war das Interesse am Konzert des Liedermachers Gerhard Schöne in der St. Aegidienkirche im Oktober des vergangenen Jahres. „Die Besucher standen Schlange, der Wunsch wieder gemeinsam Musik zu erleben war sehr groß, bedauerlicherweise mussten wir potenzielle Besucher abweisen, weil die genehmigte Kapazität wegen der Hygieneauflagen erschöpft war“, berichtete die Initiatorin Sandra Zehme.

Gedenken an Türmer-Grabstelle

Die Möglichkeit, sich auf Veranstaltungen zu präsentieren, war und ist in der Pandemie rar gesät. Demnach kam der Werbung für die Kirche in der Tagespresse und dem Internet besondere Bedeutung zu. 1200 Zugriffe auf die von Grit Jähn betreute Facebookseite und zahlreiche Beiträge in dieser Zeitung zeugen davon. Zur Werbung gehört auch die Erinnerung. In Abstimmung mit der Friedhofsverwaltung soll es an der Grabstelle der letzten Türmerfamilie Quietzsch auf dem städtischen Gottesacker eine Infotafel an der Wand des Grabsteins geben, die an deren Wirken über sechs Jahrzehnte erinnert.

Von Christian Kunze