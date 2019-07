Oschatz

Immer auf dem Laufenden – so könnte man Jannik Giesens derzeitigen Lebenswandel ganz treffend beschreiben. Der junge Mann ist zu Fuß unterwegs – und machte diese Woche Station in Oschatz. Ein Halt von vielen auf einer langen Strecke und genau so unverhofft, überraschend, erfüllend und bereichernd wie alle bisherigen – und mit Sicherheit auch wie jene, die noch kommen werden.

Im Moment läuft er von Wuppertal nach Sankt Petersburg, das sind rund 1000 Kilometer. Und wer wissen will, warum er so etwas tut, der muss in das Jahr 2015 zurück gehen. Damals wettete er mit einem Sportmediziner aus seinem Bekanntenkreis, dass es nicht möglich sei, 50 bis 60 Kilometer am Tag zu Fuß zurück zu legen. „Der Körper mache da nicht mit, die Energiereserven, die benötigt werden, um das zu schaffen, könnten auch über Nacht und bei guter Verpflegung nicht aufgeholt werden. „Das war Ansporn für mich“, so der Unternehmensberater, der nach dem BWL-Studium und der Führung eines großen Unternehmens eine neue Herausforderung suchte – denn ganz so das Gelbe vom Ei war das für den Alleinstehenden nicht.

Laufen für Toleranz

Und weil diese Tatsache allein noch nicht genügte und Jannik Giesen dennoch ein Gefühl hatte, für das was damals in der Welt geschah, stellte er seine erste Wanderung unter ein Motto. „Laufen für Toleranz“ hieß das damals, als die Flüchtlingssituation sich in Deutschland und Europa zuzuspitzen begann und mit ihr auch die Statements, Aktionen und Eskalationen auf beiden Seiten. „Toleranz beginnt doch im ganz kleinen“, sagt der 30-Jährige. Und wenn ich mit solch einer Wanderung eines beweisen konnte, dann doch ob und wie hilfsbereit, mitmenschlich und somit tolerant die Menschen wirklich sind“. Und heute, vier Jahre später, freut er sich, fast ausschließlich von positiven Erfahrungen berichten zu können. „Natürlich herrscht immer eine gewisse Grundskepsis, wenn jemand an der Tür klingelt, den wir nicht kennen – und sei es nur, wenn er, wie ich es tat, um Übernachtung, Verpflegung und Gespräche bittet.“

Jannik Giesen in Schottland Quelle: Jannik Giesen

Genuss und Grenzerfahrung

Inzwischen ist Jannik Giesen zum vierten Mal auf einer solch selbst auferlegten Tour. Ging es anfangs, noch auf dem halben Weg in Begleitung seines Bruders einmal rund um Dänemark, suchte er sich später weitere Ziele, dann allein reisend. Von Venedig nach Köln, von Köln nach Schottland und nun eben von Wuppertal nach Sankt Petersburg. All diese Reisen waren natürlich Grenzerfahrungen für den jungen Mann und natürlich legt er jedem ans Herz, dies selbst einmal auszuprobieren. Allerdings, so gibt er zu, ist es etwas vollkommen anderes, sich immer nur von den vermeintlichen Grenzerfahrungen erzählen zu lassen, als sie selbst zu durchleben. Stand seine erste Etappe noch unter dem Motto „Laufen für mehr Toleranz“, so ist er inzwischen doch vor allem toleranter gegenüber dem Leben und sich selbst, den eigenen Ansichten geworden. Im Laufe der Zeit hat er zu schätzen gelernt, dass mit dem abgeworfenen Ballast des Alltags nicht nur Grenzerfahrungen, sondern auch Genüsse möglich sind.

Neue Wege gehen

Genau genommen hat sich sein Erleben sogar verschoben und das fortwährende „So weit die Füße tragen“ wurde stetig angenehmer. Nicht von ungefähr ist während der vergangenen Monate ein Entschluss gereift, auch beruflich neue Wege zu gehen, seine bisherige Tätigkeit hinter sich zu lassen und ganz neue Zelte aufzuschlagen – im besten Falle mit seiner besten Freundin. Immer wieder das Zelt aufgeschlagen hat er auch bei der Premiere seines Abenteuers. In Dänemark war es nicht selten nass und kalt und so manche Übernachtung alles andere als angenehm. Doch damit war schon auf der zweiten Etappe Schluss – und spätestens seit dem er öffentlich auf Facebook, Instagram und Co. über seine Reise berichtet, sind diese Plattformen auch zu einem wichtigen Instrument geworden, einen Ort für eine Übernachtung zu finden. „Hier kann man sich schon Tage im Voraus ankündigen und hat damit meistens auch Erfolg.“

Jannik Giesen in Wuppertal Quelle: Jannik Giesen

Warten an der Klostertür

Anderen zu zeigen was geht – der Ursprung seiner ersten Distanz – ist nun auf andere Menschen als den Sportwissenschaftler übergegangen. Jannik Giesen möchte weniger die Landschaften dokumentieren, welche er durchstreift als vielmehr die Menschen und Empfindungen mit anderen teilen, die er kennen gelernt hat. Es sind Erlebnisse wie jene am Tor eines griechischen-orthodoxen Klosters in Südengland, die ihn formten, ihm zeigten, was geht. Da klopfte er an, ihm wurde geöffnet und erst nach einer halben Stunde bangen Wartens erhielt er die Nachricht, wieder für eine Nacht warm und trocken ruhen zu können.

In dieser Woche machte er Station in Oschatz und hat damit knapp ein Fünftel seines Weges nach Sankt Petersburg hinter sich. Die Türme der St. Aegidienkirche waren ihm, aus Richtung Westen kommend, eine gute Wegmarke. Und auch in den kommenden Städten wie Meißen, und dem Tagesziel Dresden, gibt es solche Bauwerke, die ihm Orientierung sind.

Jannik Giesen dokumentiert seine Reisen auf https://www.facebook.com/lonewolfultrahiking/ und Instagram: lonewolf_ultrahiking

Von Christian Kunze