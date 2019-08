Oschatz

Ab Mitte September können Radfahrer im Oschatzer Stadtgebiet voraussichtlich den kompletten Mulde-Elbe-Radweg nutzen. Dann nämlich ist nach gegenwärtiger Planung der letzte Bauabschnitt der Trasse auf dem Terrain der Stadt fertiggestellt und eines der Herzensprojekte der Verwaltung neben dem Bahnhofsumbau fast abgeschlossen. Bei einer Baustellenbegehung überzeugten sich jüngst Bauamtsmitarbeiter Martin Gärtner und Oberbürgermeister Andreas Kretschmar vom Baufortschritt.

Flächenerwerb nötig

Mit dabei: Der Inhaber des beauftragten Bauunternehmens, Aron Höptner. Für ihn schließt sich ein Kreis, denn das gleiche Unternehmen hatte im September 2017, vor knapp zwei Jahren also, den Zuschlag für den ersten der vier Bauabschnitte des Radweges, beginnend in Oschatz-West, erhalten. Bei dem derzeit im Bau befindlichen Teilstück handelt es sich zwar um den letzten Abschnitt, der entsteht. Im Verlauf des Weges ist es jedoch der vorletzte. Die Verbindung zwischen dem zweiten undvierten Teilstück konnte erst jetzt umgesetzt werden, weil die Stadt dafür noch Flächen erwerben musste. „Das war nicht ganz einfach, aber es ist uns gelungen, eine Einigung zu erzielen“, betonte der Oberbürgermeister.

Mit einem Spezialbagger wird der Rand des Radwegs begradigt. Quelle: Christian Kunze

Barrierefrei bauen

Gebaut wird derzeit auf einer Länge von 531 Metern zwischen der ehemaligen Bürochemie und der östlichen Zufahrt des Klärwerks auf dem Gelände des Abwasserverbandes Untere Döllnitz. In diesem Bereich werden im Zuge der Bauarbeiten die Bordsteine abgesenkt, um den Nutzern ein barrierefreies Radfahren zu ermöglichen, betonte Martin Gärtner. Der Weg grenzt an ein FFH-Gebiet und verläuft zum Teil auf der ehemaligen Trasse der Schmalspurbahn. Analog zu der bereits fertig gebauten Trasse ist der Radweg 2,50 Meter breit und für Fahrer in beide Richtungen ausgelegt. Die Vergabe erfolgte Ende Juni durch den Stadtrat und kostet 109 000 Euro. Die Stadt Oschatz erfüllt damit einen Teil der Radverkehrskonzeption des Freistaates Sachsen.

Von Christian Kunze