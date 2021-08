Oschatz bei der Earth Nigth am 7. September dabei

Oschatz

Am 7. September ist Neumond. Und geht es nach den Initiatoren der Aktion „Earth Night“, dann sollte in Oschatz nicht nur der Mond dunkel sein, sondern auch das abendliche Stadtlicht auf ein Minimum reduziert werden.

Sven Schöne von der Aktion: „Bei uns steht die Lichtverschmutzung mit allen ihren negativen Auswirkungen auf Mensch und Natur im Mittelpunkt. Denn wir Menschen erhellen unsere Nächte immer noch intensiver durch die Nutzung von immer noch mehr Kunstlicht im Dauermodus. Alleine in Deutschland sterben pro Jahr mehrere hundert Milliarden Insekten durch das nächtliche Kunstlicht.“

Stadt unterstützt Projekt

Neben Herzberg und Döbeln will sich jetzt auch Oschatz der Aktion am 7. September anschließen. „Eine sinnvolle und umweltfreundliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung ist in der Stadt Oschatz seit Jahren üblich. Ab 22 Uhr werden in den Stadtteilen die Lampen komplett ausgeschaltet, um Energie zu sparen und die Insekten zu schützen“, sagt auf OAZ-Anfrage die Oschatzer Pressesprecherin Anja Seidel. „Die Earth Night unterstützen wir also aus vollstem Herzen und werden am 7. September die Beleuchtung des Rathauses und der Kirche zusätzlich ausschalten, um diese Überzeugung auch an diesem Tag zu demonstrieren“, so die Pressesprecherin weiter. Auch Unternehmen und Institutionen sind aufgerufen, diesem Beispiel zu folgen. Im Frühjahr hatte sich die Stadt Oschatz übrigens mit einer Lichtabschaltung auch an der „Earth Hour“ beteiligt.

Von Hagen Rösner