Oschatz bekommt DEKRA-Prüfstelle in der Filderstädter Straße

Potente und zuverlässige Mieter suchen und dann investieren. Dieses Konzept hat bei der Sanierung des Oschatzer Vogtshauses funktioniert und bewährt sich derzeit auch bei der Sanierung des Bahnhofsgebäudes. Inzwischen zeigt sich auch, dass nicht nur kommunale Projekte, sondern auch private Vorhaben auf diesen Weise gut gelingen.

Der Oschatzer Autohaus-Unternehmer Holger Schmidt, will so bis zum Jahresende auf dem Grundstück zwischen der Marktkauftankstelle und dem Ford-Autohaus eine DEKRA-Prüfstelle errichten. Das etwa einen halben Hektar große Grundstück hatte er bereits vor Jahren von der Stadt erworben. Jetzt wird es ernst. Am Mittwochnachmittag wurde der symbolische Grundstein für das Projekt gelebt. „Trotz Corona-Einschränkungen sind wir froh, dass wir das Projekt soweit voranbringen konnten“, sagte Holger Schmidt. Dabei ist Grundsteinlegung wohl etwas untertrieben, denn inzwischen stehen die Außenwände für das etwa 70 Quadratmeter große Gebäude schon.

Grundsteinlegung DEKRA-Prüfstelle in Oschatz. Quelle: Hagen Rösner

„Es gibt schon eine sehr lange und sehr gute Zusammenarbeit zwischen uns und der DEKRA“, sagt Holger Schmidt. Dabei findet sich die nächstgelegene Außenstelle der DEKRA im Kreis Nordsachsen in Torgau. „Gemeinsam mit Andreas Brauer, dem Leiter der Außenstelle in Torgau, haben wir nach einem Weg gesucht, auch hier vor Ort einen Service einzurichten“, berichtet Holger Schmidt.

„Wir wollen die Prüfstelle betreiben und den jetzigen Vorstellungen entsprechend an fünf Tagen in der Woche mit unserem Prüfservice vor Ort sein“, informiert Andreas Brauer. Er schildert wie beispielsweise TÜV oder Abgassonderuntersuchung bisher in der Collm-Region geregelt ist. „Unsere Prüfingenieure gehen in die entsprechenden Werkstätten. Dort muss für die Kontrolle extra ein Arbeitsplatz vorgehalten werden. Das ist für viele Werkstätten ungünstig, weil dadurch der laufende Reparaturbetrieb aufgehalten wird“, berichtet Brauer. Künftig können Kfz-Besitzer für eine Haupt- oder Abgasuntersuchung direkt den Prüfdienst aufsuchen.

Die DEKRA wird sich über einen mehrjährigen Mietvertrag in das neue Objekt in der Filderstädter Straße einmieten. „Wir übernehmen die technische Ausrüstung, die wahrscheinlich einen Wert von rund 70 000 Euro hat“, sagt Brauer. Der im Bau befindliche Prüfstützpunkt ist rund 70 Quadratmeter groß und besitzt ein Büro und einen Werkstattbereich. Er ist ausschließlich für Pkw beziehungsweise Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen geeignet.

Mit der DEKRA-Prüfstelle ist das Grundstück in der Filderstädter Straße jedoch nicht ausgelastet. „Für die andere Fläche habe ich auch Pläne, aber die sind noch nicht spruchreif“, so Holger Schmidt.

Von Hagen Rösner