Oschatz denkt grün: Insektenwiese entsteht auf ehemaligen Vorwerk-Gelände

Oschatz

Immer mehr Menschen entdecken die Bedeutung der Artenvielfalt für das Leben auf unserer Erde. Jetzt ergreift auch die Stadt weitere Maßnahmen für den Erhalt der vielfältigen Insektenwelt. Auf dem Gelände des ehemaligen Roten Vorwerks in der Bahnhofstraße haben nun die Gestaltungsmaßnahmen für eine Insektenwiese begonnen.

Pläne für Turnhallenbau sind noch nicht terminiert

Der Hintergrund: Nachdem die Grundstücksfläche nach dem Abriss des Roten Vorwerks Mitte des Jahres an die Stadt überging, plante die Stadt den Bau einer neuen Turnhalle für die benachbarte Grundschule Zum Bücherwurm. Da andere Bauvorhaben aktuell jedoch Vorrang haben, etwa der Bau der neuen Grundschule und die Sanierung des Bahnhofs, wurden die Pläne Turnhalle vorerst auf Eis gelegt. Mit der unbenutzten Fläche war die Stadt jedoch nicht zufrieden, wie der Leiter des Bauamtes Michael Voigt erklärt: „So wie es sich bisher dargestellt hat, wollten wir es nicht lassen.“ Also entschied sich die Stadt, mit der vorhandenen Fläche übergangsweise etwas anderes anzufangen.

Insektenwiese als Interimslösung

Die Idee: „Damit wir die Fläche nicht dem Zufall überlassen und da das Thema Naturschutz immer größer wird, haben wir uns dazu entschlossen, eine Insektenwiese zu anzulegen“, erklärt Kathleen Teschmit von der Stadtgärtnerei. Insekten können auf der Wiese Nahrung finden, verschiedene Entwicklungsstadien durchlaufen und sich in den Blumen und Gräsern einnisten. „Wir wollen die Fläche hübsch gestalten, aber nicht so, dass ein Riesenaufwand damit verbunden ist.“ Die Insektenwiese wird also nicht gestriegelt wie ein Englischer Garten sein, sondern rustikaler daherkommen.

Gartenbaufirma bearbeitet Boden

Die Umsetzung: Beauftragt mit dem Projekt ist die Müller Garten- und Landschaftsbau Pflanzenhandels GmbH aus Oschatz. Am 18. Oktober begann sie, den liegengebliebenen Bauschutt von dem Gelände zu entfernen und mit einem mageren und sandigen Boden anzureichern. Anschließend wurden rund 40 verschiedene Kräuter ausgesät, darunter Mohn, Johanniskraut, Thymian sowie verschiedene Klee- und Nelkenarten. Mit der ersten Blüte sei im Juni nächsten Jahres zu rechnen, erklärt Olaf Schmidt von Müller Garten- und Landschaftsbau. Ihre ganze Pracht entfaltet die Wiese jedoch erst im Sommer 2021. „Manche Sorten müssen sich erst über einen längeren Zeitraum entwickeln“, so Schmidt.

Fertigstellung und Kosten: Die Gartenbauarbeiten endeten am Montag, dem 28. Oktober. Die Kosten für die Insektenwiese belaufen sich auf 12 000 Euro. Eine Abstimmung war nicht vorgesehen, da es sich um einen „Akt der laufenden Verwaltung“ handelte, so Voigt.

Von Bastian Schröder