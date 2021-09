Oschatz

Jugendarbeit, Sport und Kultur einer kleinen Stadt wie Oschatz werden wesentlich von Vereinen geprägt. Nur die wenigsten Ehrenamtler konnten in der Pandemie öffentlich wirken. Der Oschatzer Beigeordnete Jörg Bringewald hob das zur Vereinsehrung am Montagabend im Thomas-Müntzer-Haus hervor – und betonte, dass die Auswahl dreier Vereine und eines engagierten Bürgers Vorschläge der Einwohner aus diesem und dem vergangenen Jahr umfasst. Die Vereine und die Stadthalle seien untrennbar mit kulturellem, sportlichen und sozialem Engagement verbunden.

Der Verein Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum E-Werk Oschatz wurde in der Kategorie „Kinder- und Jugendarbeit und Soziales“ geehrt. Laudatorin Sandra Zehme fühlt sich an die Dresdener Neustadt erinnert, wenn sie den Hof des Domizils betritt. „Hier kann der Funke zu neuem Denken überspringen“, sagt sie in Anlehnung an die originäre Nutzung des Hauses als Elektrizitätswerk. Soziokultur, also Kultur von allen für alle, werde in diesem Verein gelebt. Sie hob die Kooperation mit anderen Vereinen und die Kontinuität der Arbeit hervor. Beratung, Integration, Kreativität, Diskussion und Handwerk – Die Aufzählung aller Angebote würde allein mehrere Zeitungsspalten füllen. Menschen, die bei der Vereinsgründung vor 21 Jahren als Jugendliche den Weg in das Kontakt- und Begegnungszentrum fanden, bringen heute ihre eigenen Kinder mit. „Wenn es diesen Verein nicht schon gäbe, man müsste ihn erfinden“, resümierte Zehme.

Preisträger Kategorie Kinder- und Jugendarbeit und Soziales: Soziokulturelles Zentrum E-Werk Oschatz und Verein Jugend-, Kultur- und Umweltzentrum, Theaterpädagogin Jacqueline Ziegeler-Jentzsch und Sozialpädagogin Anja Kohlbach (r.) Quelle: Christian Kunze

Der Oschatzer Turnverein 1847 ist Preisträger der Kategorie Sport. Laudator Frank Kupfer als Vertreter des Landessportbundes hob das Engagement für sämtliche Generationen (mal mehr, mal weniger stark vertreten) hervor, ferner die Tatsache, dass der Verein trotz fehlendem eigenen Domizil investiere. Hier gelänge Charakterbildung für die Jüngsten ebenso zu vermitteln wie Fleiß, Kameradschaft, Disziplin, Ehrgeiz, Respekt und dem Bewusstsein dafür, auch einmal Verlierer sein zu müssen. „Der Kontakt wurde während Corona mit virtuellen Trainingseinheiten aufrecht erhalten. Ebenso ist der Generationswechsel im Vorstand vor kurzem gelungen. Auf Robert Stadler an der Spitze folgte Katja Suda als neue Vorsitzende“. Bemerkenswert sei neben der Gesunderhaltung auch das Angebot der Genesung nach Krankheit durch Rehasport-Angebote.

Preisträger Kategorie Sport. Oschatzer Turnverein 1847, Vorsitzende Katja Suda und 1. Stellvertreter Olaf Schenk Quelle: Christian Kunze

Die Laudatio auf die Fachgruppe Ornithologie und Naturschutz Oschatz, geehrt in der Kategorie „Kultur- und Heimatpflege“ hielt David Pfennig. Als Bestandteil des Regionalverband Leipzig des Naturschutzbundes Sachsen leiste er „realistischen Naturschutz“ – nicht nur in Sachen Vogelkunde. Botaniker und Kriechtier- und Lurchexperten (Herpetologen) wie die verstorbenen Christian Schiller und Heinz Berger prägen die Gruppe, ebenso Fledermausfachmann Mario Teumer, der bis vor kurzem aktive Storchenbeauftragte Achim Roth, Artenschutzaktive wie Steffen Spänig und Ronny Grundmann oder Organisationstalente wie Gunter Steinbach und Olaf Schmidt, die Baumpflanzaktionen und Müllsammeln initiierten. Schleiereulenberingung, Vogelstimmenwanderungen und Springfrosch-Exkursionen zählen zu den Aktivitäten der Gruppe – „allesamt Dinge, die man nicht im Online-Lehrgang oder Wochenendseminar erlernt, sondern in der heimischen Natur – für jetzige und folgende Generationen“, so Pfennig.

Olaf Schmidt ist Vorsitzender der Oschatzer Fachgruppe Ornithologie des Naturschutzbundes Sachsen, Regionalverband Leipzig, dem Preisträger in der Kategorie Kultur- und Heimatpflege Quelle: Christian Kunze

Der „Engagierte Bürger 2021“ ist Wallfried Heinicke aus Thalheim. Kurz vor seinem 72. Geburtstag kann er auf 30 Jahre Mitgliedschaft im Heimatverein seines Wohnorts zurück blicken. Die dort stattfindenden Dorffeste, Osterfeuer, Weihnachtsfeiern und Seniorenausflüge sind ohne sein Zutun undenkbar. Laudatorin Anita Häußler erinnerte daran, dass Heinicke, gelernter Elektriker, beim Verlegen von Stromkabel und Wasserleitung auf dem nahe gelegenen Festplatz mit Rat und Tat zur Seite stand. Ferner erledigt er alle Elektroarbeiten im Bürgerhaus – und hilft auch unentgeltlich in der Nachbarschaft. Seine große Leidenschaft ist der Laufsport. Er halte die Aktiven, eine große Familie, zusammen und, immer wenn neue Läufer bei Veranstaltungen auftauchen, spreche er sie an und hole sie dazu. Heinicke brachte es selbst auf mehr als 50 Wettkampfteilnahmen pro Jahr, bestritt viele Jahre mehrere Laufserien zugleich – erst 2020 trat er gesundheitsbedingt kürzer.

Engagierter Bürger 2021: Wallfried Heinicke aus Thalheim mit Laudatorin Anita Häußler, gewürdigt um Verdienste im Laufsport und beim Heimatverein Thalheim Quelle: Christian Kunze

Von Christian Kunze