Oschatz

Das ist leider nicht oft so. Leipzig, Chemnitz und Dresden schauen neidisch auf Oschatz. Dort gibt es nämlich für Fahrradfahrer, die auch mit der Bahn unterwegs sind, die besten Fahrradabstellmöglichkeiten: wettergeschützt, diebstahl- und beschädigungssicher. Damit kürt der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club die Stadt Oschatz, die den Bahnhof und die Fahrradparkplätze betreut, zum Primus. Doch wie sieht es in Oschatz, abseits der Abstellmöglichkeiten mit der Fahrradfreundlichkeit aus? Da lag lange Zeit einiges im Argen, doch in den vergangenen zehn Jahren hat sich viel getan. Mit dem Ausbau des gesamten innerstädtischen Straßensystem sind auch für Radfahrer die Bedingungen besser geworden. Außerdem gehörte Oschatz zu den Initiatoren des Elbe-Mulde-Radweges, der mitten durch die Stadt führt. Dabei ist klar: In Sachen Fahrradfreundlichkeit in Oschatz geht noch mehr. Dabei darf das Thema nicht an der Stadtgrenze enden. Wenn es um die überörtliche Radwegeverbindung geht, dann gibt es noch viel zu tun – beispielsweise straßenbegleitende Radwege. Wer entlang der Bundesstraße 6 nach Großböhla oder Calbitz fahren möchte, wird sein blaues Wunder erleben. Hier sind auch andere Behörden zum Mitziehen aufgefordert.

Anzeige

Von Hagen Rösner