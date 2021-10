Oschatz erhält Fördermittel für rollende Feuerwehr-Zentrale

Oschatz

Erst eine neue Drehleiter, jetzt ein neues Leitfahrzeug: Der Fuhrpark der Freiwilligen Feuerwehr Oschatz soll ein weiteres Mal moderner werden. Die Grundlage dafür bilden Eigenmittel aus der Stadtkasse sowie Fördermittel des Freistaates Sachsen. Um den in die Jahre gekommenen Einsatzleitwagen der Oschatzer Wehr zu ersetzen, bedarf es einer Neuanschaffung. Die im Fachterminus „ELF“ abgekürzten Spezialfahrzeuge sind im Ernstfall eine Art rollende Kommandozentrale für die Feuerwehr.

Das Fahrzeug, welches dafür in Frage kommt, wird, wie nahezu jedes andere Feuerwehrauto, speziell angefertigt. Die Kostenschätzung dafür beläuft sich auf 140 000 Euro. „Das haben wir veranschlagt. Ob es tatsächlich dabei bleibt, werden die Ergebnisse der Ausschreibung zeigen“, so der Oschatzer Kämmerer und Beigeordnete Jörg Bringewald. Maßgeblich für die Anschaffungen ist der sogenannte Brandschutzbedarfsplan, in dem mittelfristige Investitionen aufgelistet und begründet sind. Alle Kommunen sind angehalten, einen solchen Plan zu erstellen und regelmäßig zu aktualisieren – als Basis für Fördermittel.

Technische Verbesserung

Sicher ist, dass die Investition mit 62 000 Euro gefördert wird. Den entsprechenden Bescheid über diese Summe übergab in dieser Woche der erste Beigeordnete des Landkreises Nordsachsen, Dr. Eckhard Rexroth, in Vertretung für Landrat Kai Emanuel. „Die Kameraden der Oschatzer Wehr sind mit ihren Fahrzeugen und der entsprechenden Technik nicht nur in ihrer Stadt und in den angrenzenden Gemeinden der Collm-Region im Einsatz. Auch bei Großereignissen anderswo im Landkreis sind sie inzwischen unverzichtbar. Man denke nur an den verheerenden Waldbrand in Beilrode im Sommer vergangenen Jahres“, so Rexroth. Insofern sei die Summe gut investiertes Geld.

Der Oschatzer Wehrleiter Lars Natzke weist darauf hin, dass jede Investition in das Feuerwehrwesen auch der Sicherheit und dem Schutz der Allgemeinheit diene. „Natürlich ist es immer leicht zu sagen, die Feuerwehr stellt sich da ein neues teures Auto in ihr Depot. Aber letztlich gehört das Fahrzeug nicht uns, sondern der Stadt. Und die schafft es an, um ihrer Pflichtaufgabe gerecht zu werden: Der Schutz der gesamten Bevölkerung“, betont er.

Entsprechend geltender Normen wird der neue Einsatzleitwagen rund vier Tonnen wiegen – und damit knapp eine Tonne mehr auf die Waage bringen als das bisherige Modell. Im Gegensatz zum alten Einsatzleitfahrzeug verfügt das neue zudem über einen Allradantrieb. Insgesamt werden vier Personen darin Platz finden. Zwei von ihnen werden mittels der eingebauten Technik in der Lage sein, mit der Leitstelle und anderen Bereichen über Funk zu kommunizieren. „Die eingebaute Funktechnik ist das Herzstück des Autos und macht auch einen Großteil der Kosten aus“, so Lars Natzke.

Ausschreibung läuft

Nachdem die Fördermittel und der Eigenanteil gesichert sind, muss nun das Ausschreibungsergebnis abgewartet werden. Die Vergabe soll voraussichtlich zum Monatswechsel erfolgen. Vorausgesetzt, die Bestellung kann wie gewünscht umgesetzt und der Auftrag im gesteckten Kostenrahmen erteilt werden, geht man bei der Stadt davon aus, dass das neue Fahrzeug im Juli kommenden Jahres in Betrieb genommen wird. Der bisherige Einsatzleitwagen stammt aus dem Jahr 2009. Er soll entweder verkauft oder einer der aus aufgelösten Feuerwehren hervorgegangenen Wasserwehren in Limbach oder Merkwitz zur Verfügung gestellt werden, kündigte Jörg Bringewald auf Nachfrage an.

Von Christian Kunze