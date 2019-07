Oschatz

Wer regelmäßig im Stadtwald unterwegs ist, hat es schon bemerkt: Die Mitarbeiter des Bauhofes haben die Schutzhütte am Ende der Allee 13 am Polderplatz auf Höhe des Fliegerhorst erneuert. „Die alte Hütte war nicht mehr ansehnlich, da der Zahn der Zeit und die Jahreszeiten an ihr genagt hatten“, sagt Anja Seidel, Sprecherin der Stadt Oschatz. Sie wurde bereits in den frühen 1990er Jahren errichtet, weiß Danny Kaschel vom Bauhof-Team.

Barrierefrei für Rollator und Kinderwagen

Kaschel hat die alte Hütte vermessen und neues, gekauftes Nadelholz des Holzhandels Werner aus Ganzig bereits im Winter zurecht geschnitten, später gestrichen und kürzlich den Aufbau der Hütte abgeschlossen. „Es wird noch ein Windschutz angebracht und die Fläche hinter der Hütte mit Muttererde ordentlich ebenerdig hergerichtet“, nennt er abschließende Arbeiten. Neu ist nicht nur die gesamte Hütte, sondern auch die barrierefreie Angleichung an den Waldboden. „Wo vorher Stufen waren, können nun beispielsweise Kinderwagen oder Rollatoren ohne Hindernis mit abgestellt werden“, meint Anja Seidel.

Die neue Schutzhütte. Quelle: Christian Kunze

Weitere Wünsche geäußert

Demnächst werden noch eine Sitzbank und der Tisch neben der Hütte ersetzt. Beides wird aus Sturmholz des Oschatzer Stadtwaldes gefertigt werden, das einst Orkan Friederike zum Opfer fiel. Die Stadt hat für die neue Hütte 3000 Euro Materialkosten investiert. Die nächste Maßnahme lässt sicher nicht lange auf sich warten. Denn, so berichtet Danny Kaschel, als Spaziergänger ihn beim Aufbau der Hütte antrafen, regten sie gleich an, die Sitzgruppe am Oberweg in Richtung Striesa zu erneuern.

Von Christian Kunze