Schmorkau

Er ist rund 900 Meter lang, besteht aus Schotter und war zuletzt in einem äußerst miserablen Zustand: der Wirtschaftsweg am Ende der Zaußwitzer Straße in Schmorkau. Für manchen Einwohner des Oschatzer Ortsteiles, weitere Bürger oder die Einwohner der direkt angrenzenden Gemeinde Liebschützberg als Abkürzung,...