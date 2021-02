Oschatz fällt Pappeln, Weiden – und wahrscheinlich auch Linden

Oschatz

In den Wintermonaten werden üblicherweise Bäume gefällt – der Gesetzgeber sieht dafür den Zeitraum von November bis März vor, weil dann die Gegebenheiten am günstigsten sind. Mit den durchgeführten Maßnahmen geht stets die Frage nach Anlass und Sinnhaftigkeit der Fällungen einher – bisweilen gibt es darüber unterschiedliche Auffassungen und entsprechende Diskussionen. Daher gilt: Wer Bäume fällt oder fällen lässt, sollte Transparenz zeigen.

Linden an der Promenade auf Prüfstand

In Oschatz wurden unlängst an der Venissieuxer Straße fünf Pappeln gefällt. „Die Baumbegutachtungen durch unsere Stadtgärtnerei sind abgeschlossen. Das Ergebnis: Einige Bäume müssen gefällt werden. Diese haben das Ende ihrer Lebenszeit erreicht oder sind zum Teil abgestorben. Sie sollen durch neue Pappeln ersetzt werden“, informiert Pressesprecherin Anja Seidel auf Nachfrage dieser Zeitung. Die Neupflanzungen sollen gemeinsam mit den Oschatzer Bürgerinnen und Bürger geschehen. Analog zur Initiative für die Deutsche Alleenstraße an der Bundesstraße 6 in Lonnewitz sucht die Stadt dafür wieder Spender. „Außerdem werden im Februar noch vereinzelt Bäume im Stadtgebiet gefällt, die jedoch nicht stadtbildprägend sind“, so Seidel weiter.

Baumfällungen in Oschatz. Quelle: Christian Kunze

Stadtgärtnerei-Chefin Kathleen Teschmit nennt auf Nachfrage etwa Linden an der Promenade gegenüber des ehemaligen Feuerwehrdepots (jetzige DRK-Niederlassung), bei denen die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist. „Es handelt sich um drei Linden. Ob alle verschwinden, entscheiden wir nach einer noch ausstehenden Begutachtung der Baumkronen“, so Teschmit.

Gefahr durch Weiden gebannt

Ebenfalls zurückgeschnitten worden sind mehrere Weiden auf dem Gelände des O-Schatz-Parks. Das fiel unserem Leser Dieter Ahrens bei einem Spaziergang auf. „Was ist der Grund für diese Maßnahmen?“, fragt er. Auf Nachfrage bei der Managerin des Parks, Katja Bachmann hieß es, dass in erster Linie Sicherheitsbedenken eine Rolle gespielt haben. „Die Weiden sind inzwischen stattlich gewachsen. Das sehr weiche Holz hält nicht jeder Witterung stand“, sagt Bachmann mit Blick auf jüngste Sturm- und Unwetterlagen und die jüngsten Schneefälle. „Wir möchten die Gefahr durch Astbruch und herabfallendes Totholz ausschließen – für Tiere, unsere Mitarbeiter und die Besucher“, betont sie.

Auch mit Blick auf die dritte Kleine Gartenschau, die im Juni auf dem Gelände geplant ist, soll dort Ordnung herrschen. Bedenken, dass die Standorte lange „kahl“ sind, hat Bachmann nicht. „Die Weiden wachsen sehr schnell nach, binnen eines halben Jahres haben sie ihre ursprüngliche Größe wieder erreicht“.

Von Christian Kunze