Oschatz ganz in Weiß – viele Schneemänner, wenige Unfälle

Oschatz

Überraschung am Sonntagmorgen: Schnee hatte die Region Oschatz weiß eingehüllt. Bei fortdauerndem Flockenwirbel wuchs die Schneehöhe im Tagesverlauf auf acht Zentimeter (gemessen an der Wetterstation Oschatz), sackte dann aber bei leichtem Tauwetter bis zum Montag auf sechs Zentimeter zusammen. Für Dienstag kündigt wetter.online weitere Schneefälle an, noch bis zum Wochenende sollen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt immer mal wieder Flocken fallen.

Heute geschossen im verschneiten Fliegerhorst... Mara König alias Elsa hat ihren Olaf gezaubert :) Viele Grüße Janine Rossol Quelle: privat

Anzeige

Am Sonntag nutzten viele Einwohner der Stadt Oschatz die seltene weiße Pracht zu winterlichen Aktivitäten: Dutzende Schneemänner wurden gebaut und liebevoll mit Kohlenaugen und Möhrennasen ausstaffiert. Die kleinen Erhebungen im Stadtgebiet, wie etwa im Stadtteil Merkwitz gegenüber der Kirche, rutschten Kinder mit ihren Schlitten herunter. Und viele Erwachsene nutzten die Gelegenheit, sich bei einem Spaziergang durch den Schnee die Beine zu vertreten.

Weniger erfreut über den Schneefall zeigten sich die Kraftfahrer, die am Sonntag auf ihre fahrbaren Untersätze angewiesen waren. Die meisten fuhren jedoch so vorsichtig, dass die Polizei trotz teilweise glatter Straßen kein erhöhtes Unfallaufkommen registrieren musste. „Am Sonntag hatten wir innerhalb von 24 Stunden zwei Verkehrsunfälle. Das ist eine ganz normale Zahl, eher unterdurchschnittlich“, sagte Revierleiter Jan Müller am Montagvormittag. Er hat dafür zwei Erklärungen: Zum einen sei das Verkehrsaufkommen wegen der Ausgangssperre insgesamt relativ niedrig. Und zum anderen würden sich die Kraftfahrer bei plötzlichen Witterungsunbilden schnell darauf einstellen und besonders vorsichtig unterwegs sein.

Räumfahrzeug unterwegs im Gelände der Rosmarinpassage in Oschatz Quelle: privat

Die Räumarbeiten sind nach Einschätzung der Stadtverwaltung gut gelaufen. „Der Bauhof ist zufrieden, es hat alles funktioniert“, sagte Pressesprecherin Anja Seidel. Am Sonntag waren der Unimog und der Transporter sowie die Spedition Peter unterwegs. Und Montagmorgen waren alle Fahrzeuge von Bauhof und Gärtnerei draußen, um den Berufsverkehr abzusichern, so Seidel.

Winterartikel sind gefragt

„Heute hat es pausenlos geklingelt“, freut sich Katrin Hanel. Bei der Inhaberin von Intersport Hanel häuften sich am Montagvormittag die Bestellungen für Winterartikel. Schlitten, Langlaufschuhe und Winterstiefel vor allem für Kinder seien Artikel geordert worden. Wer bis 13.30 Uhr bestellt, dessen Lieferung wird noch am selben Tag über einen Paketdienst verschickt (Kontakt: Sport. Hanel.Corona@web.de oder Tel. 03435/920119 – montags bis freitags 10 bis 15 Uhr).

Von Frank Hörügel