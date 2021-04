„Es ist eine Zeit der Trauer, der Klage, aber auch der Hoffnung“, sagte am Sonntag Pfarrer Christof Jochem in der Oschatzer St. Aegidienkirche. Dort fand ein Gedenkgottesdienst an die Corona-Toten statt. Allein die Stadt Oschatz hat eine Vielzahl an Corona-Verstorbenen zu betrauern.