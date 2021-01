Oschatz gedenkt Opfern des Nationalsozialismus

Oschatz/Riesa

Im kleinen Rahmen gedachten am Mittwoch die Stadtverwaltung in Oschatz und der Ortsverband Collm-Döllnitz der Linkspartei mit Mitgliedern im gesamten Altkreis Oschatz den Opfern des Nationalsozialismus. Vertreter beider Institutionen legten Blumen und Kränze am Gedenkstein auf dem städtischen Friedhof nieder, der daran erinnert.

„Vor 76 Jahren befreiten sowjetische Truppen das Konzentrationslager in Auschwitz. Es ist noch heute unsere Pflicht, an die Ereignisse während der Herrschaft der Nationalsozialisten zu erinnern und nie zu vergessen, zu welchen Gräueltaten Menschen fähig sind. In der heutigen Zeit haben sehr viele Menschen Sorgen um ihre Gesundheit, ihren Alltag, ihren Job. Wir dürfen jedoch nicht aufhören, uns zu vergegenwärtigen, dass es in unserer Geschichte noch viel schlimmere Zeiten gegeben hat“, so der Oschatzer Oberbürgermeister Andreas Kretschmar (parteilos).

Der deutsche Bundespräsident Roman Herzog hatte während seiner Amtszeit 1996 gleich zu Beginn des Jahres den 27. Januar zu einem zentralen Tag des Gedenkens an die Verbrechen des Dritten Reiches erklärt. An jenem Tag im Jahr 1945 fand die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz statt. Der Ortsverband der Linkspartei rief dazu auf, individuell ebenfalls zu gedenken und Blumen niederzulegen, auch wenn es derzeit kein zentrales, offiziell anberaumtes Gedenken geben kann.

Auch in Riesa sah man von Menschenansammlungen ab. Oberbürgermeister Marco Müller ( CDU) legte im Namen des Stadtrates und der Verwaltung Blumen am Mahnmal auf dem Poppitzer Platz nieder.

Von Christian Kunze