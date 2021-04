Oschatz gilt als Exot in Marktkauf-Unternehmensgruppe

Oschatz

Als der neu gebaute Marktkauf an der Venissieuxer Straße Ende März 1992 erstmals seine Türen öffnete, standen die Oschatzer und Kunden aus dem Umland Schlange. 29 Jahre später ist der Einkaufsmarkt immer noch der größte in Oschatz. Und er ist außerdem ein „Exot“ in der Marktkauf-Unternehmensgruppe. Darauf weist Ralf Worlitschek, Geschäftsbereichsleiter der 13 in Eigenregie betriebenen Marktkauf-Häuser der Edeka Nordbayern-Sachsen-Thüringen, anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Marktkauf-Selbstbedienungs-Warenhäuser in Deutschland hin.

Marktkauf Oschatz Quelle: Frank Hörügel

Warum ist Oschatz ein Exot? „Der dortige Markt ist nach wie vor der Einzige, der von einem privaten Einzelhandelskaufmann und nicht, wie an den weiteren 13 Standorten, als Regiebetrieb betrieben wird“, sagt Worlitschek. Jörg Krumbiegel, der seit 1990 für Edeka aktiv ist und lange Jahre den Marktkauf im Chemnitz-Center führte, ergriff 2013 die Chance und übernahm den Oschatzer Markt.

Jörg Krumbiegel seit 2013 Inhaber

Der gelernte Fleischermeister führt seitdem den hiesigen Marktkauf gemeinsam mit Frau und Sohn, wobei auch die Tochter „schon punktuell mit eingesetzt wird“, so Krumbiegel. Den Erfolg des Marktes, der seit der Privatisierung nach eigenen Angaben teilweise zweistellige Zuwachszahlen aufweist, macht der „bekennende Netzwerker“ an vielen Einzelheiten fest.

Mehr regionale Produkte

So hat Krumbiegel den Anteil regionaler Produkte massiv ausgebaut, der inzwischen im Lebensmittelbereich 20 bis 25 Prozent ausmacht. Über den Lebensmittelbereich hinaus fährt Krumbiegel laut der Marktkauf-Unternehmensgruppe den Kurs, dass nichts, was bereits in anderen Märkten oder von Händlern im Stadtgebiet angeboten wird, bei ihm ebenfalls in den Regalen steht. So gebe es ein vertrauensvolles Miteinander, was sich auch beim Engagement in der Oschatzer Werbegemeinschaft niederschlage.

140 Festangestellte und 15 Teilzeitkräfte

Mit 140 Festangestellten sowie 15 Teilzeitkräften zählt der Oschatzer Marktkauf zu den größten Arbeitgebern im Umkreis und damit auch zu den engagiertesten Sponsoren zahlreicher Vereine und sozialer Projekte. Der Stadtrat hat die Firma Marktkauf Oschatz GmbH aus diesen Gründen zum Unternehmen des Jahres 2017 gewählt.

Unternehmen Marktkauf 1971 gegründet

Im Jahr 1971 wurde das Unternehmen Marktkauf auf Basis einer regionalen Konsumgenossenschaft gegründet. Mit der Eröffnung der ersten beiden Häuser in Osnabrück und Bielefeld war der Grundstein gelegt. Seit 2007 gehört Marktkauf zur Edeka-Gruppe.

Von Frank Hörügel