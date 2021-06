Die Leiterin des Sozial- und Ordnungsamtes in Oschatz, Ulrike Lösch zeigt die nächsten (und zurückliegenden) kommunalen Impftermine in der Stadt und der Region in Zusammenarbeit mit Landratsamt, Kommunen, Bundeswehr, Deutschen Roten Kreuz und Arbeiter-Samariter-Bund. Quelle: Christian Kunze