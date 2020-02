Oschatz in diesem Winter erstmals seit über 40 Jahren ohne Schnee

Oschatz

Frühlingsgefühle mitten im Februar: Am vergangenen Sonntag kletterte die Temperatur in Oschatz auf reichlich 13 Grad Celsius, in einem Garten an der Magister-Hering-Straße zog es den ersten Zitronenfalter aus seinem Winterquartier. Und am kommenden Sonntag soll das Thermometer sogar auf 16 Grad klettern. So richtig geschneit hat es in Oschatz in diesem Winter noch nicht. Die Erinnerung an schneereiche Zeiten sind ohnehin längst verblasst.

1965 schneereicher Winter

„Wann wird’s mal wieder richtig Winter...?“, fragt sich nicht nur Jürgen Albrecht. Der OAZ-Leser hat im Archiv seines Vaters Wolfgang gekramt und ist im Jahr 1965 fündig geworden (Foto oben). Ist es wahrscheinlich, dass sich so ein Szenario im Oschatzer Winter 2020 wiederholt? Eher nicht, sagt Florian Engelmann vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig-Holzhausen. „Die aktuelle Prognose kann leider auch keine Hoffnung machen, dass dieser Winter noch viel Schnee für uns bereithält“, sagt der Meteorologe.

Geschlossene Schneedecke eher unwahrscheinlich

In der nächsten Woche könnten zwar Schneeflocken im Raum Oschatz gesichtet werden. „Die Chancen für die Ausbildung einer Schneedecke sind jedoch gering.“ Natürlich bestehe auch noch im März die Möglichkeit, dass Schnee falle. Doch mit dem Fortschreiten der Jahreszeit werde das auch immer unwahrscheinlicher.

Bergauf und bergab mit den Temperaturen

Als Hobby-Meteorologe beobachtet auch der Oschatzer Sebastian Schuffenhauer das Wettergeschehen ganz genau. Mit Blick auf den Rest des Monats und die erste Märzhälfte prognostiziert er: „Es geht weiter bergauf und bergab mit den Temperaturen – immer wieder Regen, Gewitter, Graupelschauer. Von Flachlandwinter ist weit und breit nichts zu sehen, auch flächendeckend nicht.“

Schneeärmste Winter seit Beginn der Aufzeichnungen in Oschatz

Tatsächlich hat der diesjährige Winter im langjährigen Vergleich gute Chancen, sich die rote Laterne zu sichern. „Der aktuelle Winter ist mit null Tagen mit Schneedecke der schneeärmste seit Beginn der Aufzeichnungen in Oschatz im Jahr 1978“, weiß DWD-Meteorologe Engelmann. Ein Jahr zuvor war es schon ähnlich. Da gab es nur einen einzigen Tag mit einer Schneedecke. Am 4. Februar 2018 wurden zwei Zentimeter gemessen.

Den letzten richtigen Winter erlebten die Oschatzer 2016/2017 – mit 32 Tagen, an denen sich eine Schneedecke mit einer maximalen Schneehöhe von elf Zentimetern über die Stadt gelegt hatte.

1978 Schneemassen wie im Gebirge

Einmal – seit Beginn der Aufzeichnungen 1978 – konnten sich die Oschatzer Flachländer sogar wie im Gebirge fühlen. Am 13. Januar 1987 türmte sich der Schnee in Oschatz 46 Zentimeter hoch.

Von Frank Hörügel