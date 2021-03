Oschatz justiert nach: Grundschule Collmblick profitiert von Digitalpakt

Oschatz

Die Grundschule „Collmblick“ soll, anders als ursprünglich geplant, doch vom Digitalpakt Schule profitieren. Das entschied der Stadtrat einstimmig auf Grundlage eines Vorschlags der Verwaltung. Damit wird einem Wunsch der Eltern und Pädagogen entsprochen – zugunsten der Grundschule Collmblick und zu Lasten der Grundschule „Magister Hering“.

Mit Blick auf den geplanten Schulneubau in Oschatz West und die damit verbundene absehbare Schließung der Collmblick-Schule ist letztere im Oschatzer Fördermittelantrag für den Digitalpakt Schule bisher nicht berücksichtigt gewesen – wohl aber die Magister-Hering Grundschule. Beide Bildungseinrichtungen werden im geplanten Schulneubau zusammen geführt.

Keine zusätzlichen Ausgaben

„Da bisher keine Fördermittel für den Schulneubau bewilligt sind, baten uns die Collmblick-Schulleitung und der Elternrat, zu prüfen, ob eine Aufnahme ihrer Schule in den Digitalpakt möglich wäre. Nach Aussage der Fördermittelbehörde ist eine Verschiebung der Mittel innerhalb des gesamten Förderbudgets möglich, eine Aufstockung der Fördersumme aber nicht“, erklärte Sozialamtsleiterin Ulrike Lösch. Das Förderbudget beträgt für alle Schulen 510 300 Euro. Im Hauptausschuss wurden bereits Möglichkeiten diskutiert, dem Wunsch der Collmblick-Schule nachzukommen. Prämisse sollte sein, dass alle erforderlichen Maßnahmen finanziert werden, ohne dafür den städtischen Haushalt mit zusätzlichen Kosten zu belasten, heißt es im Beschluss.

Notebooks gehören zur möglichen Ausstattung für Schulen aus dem Digitalpakt. Quelle: Hauke-Christian Dittrich

Das von allen Stadträten mitgetragene Prozedere sieht vor, die für die Magister-Hering-Grundschule vorgesehene Summe auf beide Schulen aufzuteilen – so, dass alle Grundschulkinder jeweils mit einer Mindestausstattung digitaler Medien arbeiten können. „Nach der Zusammenlegung beider Häuser werden die Geräte in den Neubau übernommen und stehen allen Schülern zur Verfügung“, so Ulrike Lösch.

Abstriche bei interaktiven Tafeln

Insgesamt wurden für die Magister-Hering-Grundschule 75 300 Euro bewilligt. Davon werden 12 000 Euro benötigt, um für die bisher nicht berücksichtigte Collmblick-Schule einen netzwerkbasierten Leitungszugang zu schaffen. Die verbleibenden 63 300 Euro für digitale Endgeräte an beiden Schulen werden verwendet, um pro Schule jeweils 13 Computer-Arbeitsplätze, 24 Tablets, drei Notebooks und zwei interaktive Tafeln anzuschaffen. Letztere werden nun in geringerem Umfang geordert als ursprünglich geplant. Waren ursprünglich sieben vorgesehen, sind es durch die Neuverteilung nun nur noch vier solcher Tafeln.

Alles zum Thema Familie in Leipzig als Newsletter Alle News zum Thema Familie in Leipzig immer donnerstags gegen 16 Uhr im E-Mail-Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

An den drei Oschatzer Grundschulen sind bisher bereits Computer-Fachkabinette und teilweise auch Medienecken mit einzelnen PC-Arbeitsplätzen vorhanden. Diese wurden in den Jahren 2015 bis 2017 angeschafft. Zudem wurde in der Vergangenheit in interaktive Tafeln für Grundschulen investiert. Die Oberschule Robert Härtwig verfügt über zwei Fachräume mit Beamer und einzelne PC-Arbeitsplätze in Klassenzimmern.

Elterninitiative ist keine Konkurrenz

David Pfennig (Grüne) fragte abschließend nach, wie der Spendenaufruf für bessere digitale Bildung zu werten sei, der ihm und anderen Unternehmern der Region unlängst von Eltern der Grundschule „Zum Bücherwurm“ zugegangen sei. Ulrike Lösch sagte, dass diese Initiative nicht als „Konkurrenz“ gelte, sondern vielmehr als Ergänzung. „Es obliegt den Eltern, das Geld zu verteilen, welches dadurch akquiriert wird – beispielsweise in Drucker und andere Geräte, aber auch in eine generelle zusätzliche Ausstattung, die dem Bedarf angepasst ist“. Mitinitiatorin Jana Möbius erklärte auf Nachfrage dieser Zeitung, das Ziel der Spendenaktion sei ein komplett ausgestatteter Unterrichtsraum, der nicht nur einer Klasse, sondern allen derzeitigen Schülern bereit steht.

Von Christian Kunze