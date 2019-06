Oschatz

Mit dem Juni hielt der Sommer Einzug . Nach dem Monatswechsel kletterten die Temperaturen am Sonntag und Montag erstmals deutlich über die 20-Grad-Celsius Marke. Wer sich Montag angesichts der plötzlichen Hitze eine kleine Abkühlung zwischendurch in Form eines leckeren Eises verschaffen wollte, der hatte allerdings ganz schlechte Karten im Stadtzentrum. Eis in der Waffel – egal ob als Softeis oder in kugeliger Form – Fehlanzeige. Denn sowohl die Bäckereien in der Lutherstraße und Altoschatzer Straße als auch der Engelsche Eisgarten in der Berufsschulstraße und das Eiscafè Florenz hatten Montag geschlossen – letzteres öffnet übrigens schon seit einigen Tagen nicht mehr, Eishungrige finden lediglich den Hinweis, das aus familiären Gründen vorübergehend geschlossen ist. Ein Ende der Eiszeit ist jedoch nicht zu befürchten, denn schon am Dienstag dürfte mit der regulären Wiederöffnung der Bäckereien und des Engelschen Gartens am Mittwoch die eisfreie Zeit zu Ende sein.

Von Christian Kunze