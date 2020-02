Oschatz macht den Scheuer: E-Maut für die Radwege

Oschatz

Gudrun Petzold, die nordsächsische AfD-Landtagsabgeordnete, hat in dieser Woche nicht den Vogel abgeschossen, sondern den Fuchs. Mit gleichem über die Schulter geworfen, erschien sie am Montag in Dresden zur Gedenkveranstaltung für die Opfer des Holocaust. Damit öffnete sie den Spekulationen Tür und Tor. Denn schon fragt man sich, erscheint sie am 3. Oktober zum Tag der Deutschen Einheit mit einem toten Adler auf dem Kopf. Und was lässt sie sich zu den Aktionstagen einfallen: zum Tag des Igels (2. Februar), zum Tag des Kondoms (14. Februar) oder zum Tag des menschlichen Geistes (17. Februar).

Völlig ohne Geist waren am vergangenen Wochenende Einbrecher in der Bäckerei Taube in Merkwitz unterwegs und auch in einem weiteren Merkwitzer Grundstück wurden ungebetene Gäste per Video festgehalten. Jetzt geht Merkwitz auf Verbrecherjagd. Ein Schelm, wer dabei an die Fritz-Lang-Verfilmung von 1931 denkt: “M – eine Stadt sucht einen Verbrecher“ (abgewandelt). Immerhin würde sich die dörfliche Gangsterjagd gut zu den anderen Merkwitzer Gepflogenheiten gesellen: Kuhfladen-Bingo, Traktorenwettziehen oder WM im Armdrücken. Zum 700. Dorfgeburtstag darf es auch mal was ganz Besonderes sein. Und etwas ganz abgefahrenes gab es im Oschatzer Müntzerhaus. Dort wurde über die Fahrradfreundlichkeit der Stadt diskutiert. Immerhin wurde schon viel getan und viel gibt es noch zu tun. Zum Beispiel die Einführung einer Fahrradweg-Maut für E-Biks.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Pläne auch EU-konform sind. Zumindest darauf kann man schon mal mit einem Radler anstoßen.

Von Hagen Rösner