Oschatz muss für bezahlbare Wohnungen sorgen

Oschatz

Im Wohngebiet Oschatz-West lichten sich die Reihen. In den nächsten beiden Jahren sollen zwei weitere Plattenbauten Am Langen Rain und in der Clara-Zetkin-Straße abgerissen werden. In diese Wohnblöcke sind Ende der 80er Jahre die ersten Mieter eingezogen. In einer Zeit, als Oschatz im Vergleich zu heute noch etwa ein Viertel mehr Einwohner hatte. Dass nun gerade hier die Abrissbirne zum Einsatz kommen soll, ist eine logische Entscheidung. Die beiden Plattenbauten sind unsaniert und entsprechen damit nicht mehr den heutigen Anforderungen an komfortables Wohnen. Nicht ohne Grund gab es hier bereits vor dem Abriss-Beschluss viele leer stehende Wohnungen.

Herausforderung für die nächsten Jahre

Und dennoch: Die verbliebenen Mieter sind logischerweise nicht begeistert davon, dass sie sich nun eine neue Bleibe suchen müssen. Das liegt nicht nur daran, dass sie an Vertrautem festhalten wollen, sondern hat viel mit Geld zu tun. So preiswert wie in den unsanierten Plattenbauten sind moderne Wohnungen in vergleichbarer Größenordnung nicht zu bekommen. Die Herausforderung für die Stadt Oschatz wird deshalb in den nächsten Jahren sein, parallel zum Abriss für ein ausreichendes Maß an bezahlbaren Wohnungen zu sorgen.

Von Frank Hörügel