Oschatz

Ab kommendem Montag, dem 15. März ist der Stadtpark nicht mehr gesperrt. Das teilte Kathleen Teschmit jetzt auf Nachfrage mit. Die Leiterin der Oschatzer Stadtgärtnerei und ihre Kollegin Silke Wolf geben das Areal nach sieben Monaten wieder für Besucher frei. Im August 2020 war der Park wegen herabfallender Äste gesperrt worden. Die anhaltende Trockenheit in zurückliegenden Sommern wurde als erste Ursache dafür benannt.

Nach Begutachtungen durch Fachfrau Silke Wolf wurde Totholz zurückgeschnitten und gefällt – und weitere Ursachen offenbart. Betroffen sind vor allem rund 100 Jahre alte Buchen. „Hier kommen mehrere Dinge zusammen. Das Alter, die Trockenheit und Schädlingsbefall setzen den Bäumen zu“, zählt Silke Wolf auf. Letzteres habe man anhand von Fraßgängen in den Stämmen festgestellt. „Um welche Schädlingsart es sich handelt, wissen wir noch nicht“. Nachpflanzungen sind schwierig, zumal es schon jetzt kaum jüngere Buchen im Park gibt. „Da muss ein Konzept her – und das kostet Zeit und Geld.“ Den Vorwurf, Kahlschlag zu betreiben, entkräftet Silke Wolf. „Wir handeln im Rahmen dessen, was uns die Denkmalschutzbehörde zulässt“, sagt sie.

Umdenken nötig

Mehr Spielraum haben die Fachfrauen im übrigen Stadtgebiet. In der Venissieuxer Straße, wo unlängst Pappeln fielen, soll nachgepflanzt werden. Bei der Auswahl liegt der Fokus auf Arten, die gut mit dem veränderten Klima umgehen können. „Wir wollen verschiedene Bäume pflanzen. Falls eine Art von Schädlingen befallen wird, müssten schlimmstenfalls alle Exemplare gefällt werden. Dem wollen wir mit Vielfalt vorbeugen“, so Teschmit. Auch wenn einige Baumfreunde heimische Arten fordern, müsse man auf die gewandelten Bedingungen reagieren. „Nicht alle heimischen Laubbäume kommen mit den jetzigen Witterungsbedingungen gut zurecht. Wenn wir weiterhin sattes Grün sehen wollen, müssen wir so handeln“, verdeutlicht sie. Anregungen dafür holt sich das Team unter anderem bei der bayrischen Initiative „Stadtgrün 21“.

Marcel Schmidt und André Hoffmann von der Feuerwehr Oschatz wässerten den Park vergangenes Jahr im August. Quelle: Hagen Rösner

Analog zur Initiative „Deutsche Alleenstraße“, die sehr gut angenommen wurde, ruft die Stadt Bürger auf, sich finanziell an Neupflanzungen zu beteiligen. Im vergangenen Jahr wurden an der Bundesstraße in Lonnewitz Eichen gepflanzt. Damals kamen 3000 Euro zusammen. „Hainbuchen, Zürgelbäume und Eschen, Hopfenbuchen und Zerreichen sowie verschiedene Lindenbäume kommen für die Venissieuxer Straße in Betracht“, teilt Stadtsprecherin Anja Seidel mit. Die Höhe der Spende könne jeder Stifter selbst festlegen. Mehrere Spender finanzieren so einen Baum, der zwischen 200 und 300 Euro kosten wird. „So ist es möglich, große und widerstandsfähige Exemplare zu kaufen.“ Alle Spender sollen auf einem Stifterstein genannt werden. Auch individuelle Spenden anlässlich eines Jubiläums in der Familie oder ähnlichem seien möglich. Wer sich beteiligen möchte, hat dazu bis Ende April Gelegenheit.

Favorisierte Baumarten für Oschatz West Carpinus betulus „Fastigiata“ -Pyramiden-Hainbuche / Säulen-Hainbuche: Der Baum wird zwischen 15 und 20 Meter groß und bis zu sechs Meter breit. Die Pyramiden-Hainbuche ist eine Selektion und wird veredelt. Sie wächst bis in Höhen von 2300 Metern. Celtis australis, Südlicher Zürgelbaum, Europäischer Zürgelbaum: Ein selten angewendeter Baum mit einer runden bis schirmförmigen Krone. Erwachsene Exemplare können höher als zwanzig Meter werden, der Baum wächst mit zierlichen überhängenden Ästen. Corylus colurna -Baumhasel: Der Baumhasel wird nur in Einzelfällen höher als 25 Meter. Er kann einen Durchmesser von bis zu 110 Zentimer (in Brusthöhe) erreichen. Er wird bis zu 200 Jahre alt. Fraxinus angustifolia „Raywood“, Schmalblättrige Esche, Purpur-Esche: Mittelgroßer bis großer Baum, eiförmige, unregelmäßige, halboffene Krone, gerader Stamm, aufrecht wachsende Äste, dünne Zweige, 15 bis 18 Meter hoch und 10 bis 12 Meter breit Ostrya carpinifolia,Europäische Hopfenbuche: Die aus Südeuropa stammende Hopfenbuche wächst zu einem 10 bis 15 Meter hohen Baum heran. Ihre Blätter ähneln denen der bekannten Hain-oder Weißbuche, sind allerdings deutlich weicher. Quercus cerris, Zerreiche: Die Zerreiche ist ein großer Baum mit durchgehendem Stamm und breiter Krone. Die Blätter sind sommergrün. Im Sommer bestechen sie durch Ihr glänzendes dunkelgrün und im Herbst in einem schönen gelbbraun bis rötlich .Nach einigen Jahren erstrahlt er in einer Größe von bis zu 30 Metern. Tilia verschiedene Arten, Linden: 18 bis 25 Meter hoch und 10 bis 15 Meter breit. Jahreszuwachs in der Höhe etwa 30 Zentimer , in der Breite 25 Zentimer.

Spenden für die Nachpflanzaktion sind möglich unter der folgenden Bankverbindung: DKB Leipzig, IBAN: DE 14 1203 0000 0001 3064 71, BIC: BY LADEM 1001.

Von Christian Kunze