Region Oschatz

Adieu Ausgangssperre und Kultur-Lockdown: Mit dem fünf Tage andauernden Inzidenzwert unter 100 im Landkreis Nordsachsen ist das Verlassen von Haus und Wohnung nach 22 Uhr ebenso wieder möglich wie der Besuch von Kulturveranstaltungen, kulturellen Einrichtungen und touristischen Angeboten – wenn auch unter Auflagen. Wir haben uns in Oschatz und der Collm-Region umgehört, wie damit umgegangen wird.

Türmerwohnung öffnet am Sonnabend

Die historische Türmerwohnung im Südturm der St. Aegidienkirche öffnet am Sonnabend, Sonntag und Montag erstmals in diesem Jahr wieder für Besucher. „Was sonst immer Ostern passiert, geschieht nun Pfingsten“, freut sich Hans-Günter Sirrenberg. Der Vorsitzende des Kirchen-Fördervereins weist darauf hin, dass, analog zu 2020, Regeln zu beachten sind. Dazu zählen eine Besucherbegrenzung, die über eine Ampel reguliert wird, Kontaktdatenerfassung der Besucher und eine Maskenpflicht während des Aufenthalts in der Türmerwohnung.

„Wir öffnen am Sonnabend und Montag von 11 bis 17 Uhr, lediglich am Sonntag wird es wegen zweier Konfirmationsfeiern in der Kirche Abweichungen geben. Dann ist erst ab 11.30 Uhr geöffnet und in der Zeit von 13.30 Uhr bis 15 Uhr voraussichtlich kein Aufstieg möglich“. Der Verein begeht 2021 sein 30-jähriges Bestehen, das Gründungsdatum liegt mit dem 14. Mai nur wenige Tage zurück.

O-Schatz-Park öffnet nach gut fünf Monaten Pause

Am Freitag hat das Warten für die 33 behinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre sieben Betreuerinnen und Betreuer ein Ende. Reichlich fünf Monate nach dem Betretungsverbot seit 14. Dezember 2020 wegen Corona darf der O-Schatz-Park unter Regie des Vereins Lebenshilfe wieder öffnen. „Wir freuen uns, dass wir endlich wieder loslegen können. Und wir hoffen, dass wir nicht noch einmal coronabedingt schließen müssen“, sagt O-Schatz-Park-Managerin Katja Bachmann.

Eintritt nur mit negativem Test

Der O-Schatz-Park hat ab Freitag wieder täglich von 10.30 bis 18 Uhr geöffnet. Rein dürfen jedoch nur Besucher mit tagesaktuellem negativen Corona-Test, vollständig Geimpfte und Genesene. „Die Obergrenze liegt bei maximal 500 Besuchern“, sagt Katja Bachmann. Dass diese Zahl nicht überschritten wird, sollen Chips garantieren, die den Gästen am Eingang ausgehändigt und beim Verlassen der Anlage wieder eingesammelt werden.

Da der O-Schatz-Park sowohl als Freizeitanlage als auch als Tierpark gilt, gelten hier unterschiedliche Regeln. Die Mini-Golf-Anlage, das Labyrinth, die Elektroauto und auch das Karussell dürfen als Freizeitanlagen nicht benutzt werden.

Neue Tiere im O-Schatz-Park

Dagegen haben der Biergarten und der Abenteuerspielplatz im Tierpark geöffnet. Und die Besucher können Tiere 37 verschiedener Arten in den Freiluftgehegen und Volieren beobachten. Dabei können sie sich auf mehrere Neuzugänge freuen. „Wir haben drei Minishetlandponys und sechs bretonische Zwergschafe aus dem Tierpark Meißen bekommen“, zählt die Parkmanagerin auf. Die Ponys sind nur maximal 87 Zentimeter hoch (Stockmaß) und die Zwergschafe werden höchstens 50 Zentimeter groß.

In etwa drei Wochen sollen auch noch zwei Kängurus aus Meißen kommen – als Ersatz für die beiden altershalber in den vergangenen Jahren verstorbenen Kängurus in Oschatz. Hintergrund für den Tiernachschub aus Meißen ist, dass der dortige Tierpark im Herbst schließen soll.

Freisitz an der Pension öffnet

Ebenfalls unter der Obhut des Vereins Lebenshilfe wird die „Pension am Park“ gegenüber dem O-Schatz-Park betrieben. „Hier öffnen wir über Pfingsten von Freitag bis einschließlich Montag den Freisitz jeweils von 10 bis 18 Uhr“, informiert Katja Bachmann. Auch hier werden nur Gäste mit tagesaktuellem negativen Corona-Test, vollständig Geimpfte und Genesene bewirtet, die sich vorher telefonisch anmelden sollten.

Dämmerungskultur plant Vorstellungen ab Mitte Juni

Die Macher der „Dämmerungskultur“ im Schlosspark Lampertswalde gehörten im vergangenen Jahr zu den ersten, die unter freiem Himmel wieder eine Veranstaltung mit Publikum durchführten – natürlich unter Auflagen. So kann es auch in diesem Jahr geschehen, erklärt Jürgen Hartmann-Bastl vom Theatre de Luna, der die Reihe gemeinsam mit dem Burgcafé Lampertswalde und dem Verein „Schätze und Plätze“ und Laiendarstellern durchführt. Ursprünglich war geplant, im Mai zu beginnen, doch daraus wird nichts. „Aufgrund der immer noch geltenden Beschränkungen fehlt uns der Vorlauf zum vernünftigen Proben“, so Bastl. Nun soll es am 18. und 19. Juni mit der ersten Aufführung los gehen. Weitere Termine sind der 16./17. Juli (jeweils ab 21 Uhr), 6./7. August und 10./11. September (jeweils 20 Uhr).

Sommer Summit soll stattfinden

Das Summer Summit in Lonnewitz, seit einigen Jahren eine zweigeteilte Veranstaltung, ebenfalls im Freien, soll nach dem Willen des Initiators, Denis Korn vom gleichnamigen Musikhaus im Ort, definitiv stattfinden. „Maßgeblich sind für uns zuallererst die Regelungen, die nach dem Auslaufen der Bundesnotbremse ab Juli gelten. Das Summer Summit findet in der Regel Anfang Juli statt. „Je nachdem, wie das Infektionsgeschehen ist, können sowohl der Kindernachmittag als auch die Musiknacht verschoben werden – der Sommer endet erst Ende September“, so Korn.

Er ist optimistisch, dass es die Veranstaltung geben kann. „Das Impfen schreitet voran, ein Hygienekonzept, dass quasi von heute auf morgen angepasst werden kann, haben wir in der Schublade.“ Dazu gehöre unter anderem ein Besucherleitsystem und die Begrenzung der Teilnehmenden, aber auch umfassende Desinfektion. „Hier haben wir im vergangenen Jahr Erfahrungen gesammelt, die wir zusammenführen und ergänzen. Wir sind vorbereitet.“ Wichtig sei für ihn, dass alle Mitstreiter das Prinzip Sicherheit verinnerlichen. „Wenn das Hand und Fuß hat, gelingt es uns auch, einen guten Tag für die Besucher zu gestalten“.

Von Christian Kunze und Frank Hörügel