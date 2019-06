Oschatz

Naturschutz ist nichts, was die Stadtverwaltung Oschatz nur aus den Medien kennt. „Natur- und Artenschutz gehören zum Anspruch an die Arbeit, vor allem des Stadtbauamtes und der Stadtgärtnerei“, so Sprecherin Anja Seidel. Im Mai begannen die Stadtgärtner um Leiterin Kathleen Teschmit mit der Rasenmahd. „Wir haben einen Tourenplan, vergleichbar mit dem Winterdienst. Wir arbeiten systematisch in jedem Stadtteil und mähen die Wiesen, Grünstreifen und beseitigen Unkraut. Damit wird nichts vergessen“, erklärt sie.

Sie bittet Anwohner und Kraftfahrer dahingehend, die aufgestellten Parkverbotsschilder zu beachten. „Parken an den Stellen, die gemäht werden sollen, Autos – dann fahren die Gärtner unverrichteter Dinge ab. Die Gefahr durch Steinschlag durch die Technik zur Grünpflege ist zu hoch“, begründet sie.

Platz gegenüber Feuerwacher

Aber nicht überall soll der Rasen kurz und regelmäßig geschnitten sein. Für Insekten wie Bienen, Hummeln und Schmetterlinge sind Wiesenflächen mit bestimmten Blumen und Grassorten lebensnotwendig. Bienen sind aktuell ein großes Thema, weshalb die Stadt eine größere Fläche speziell für deren Bedürfnisse ausgesucht hat. „Im Herbst werden auf der Wiese gegenüber der Feuerwache in der Venissieuxer Straße unter anderem Schmuckkörbchen, Mädchenauge oder Scharfgarbe gepflanzt, damit kommendes Jahr dort eine Insektenweide gedeihen kann“, kündigt Teschmit an.

Ganz neu ist der Gedanke nicht, auch der Geröllgarten an der Döllnitzbrücke an der Breiten Straße ist als Nahrung für Insekten gedacht. Mit dieser Initiative geht ein Wunsch der wieder gewählten Grünen-Stadträtin Uta Schmidt in Erfüllung. Sie hatte vor genau einem Jahr mehr solcher Wiesen im Stadtgebiet gefordert. Kathleen Teschmit schließt nicht aus, dass weitere Flächen hinzu kommen.

Von Christian Kunze